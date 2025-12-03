“Es un líder”: la reacción de Gustavo Álvarez tras los duros dardos de Charles Aránguiz contra la ANFP y el Sifup

Gustavo Álvarez comienza a despedirse de Universidad de Chile, después de que decidiera poner fin anticipado a su contrato. El partido frente a Coquimbo sirvió como despedida de la hinchada jugando como local y se mostró profundamente emocionada por las muestras de cariño de la fanaticada.

“Con respecto a la gente de la U, eternamente agradecido, siempre. La verdad que por ahí me cuesta encontrar las palabras porque los sentimientos a veces son difíciles de explicar: gratitud, cariño, respeto... Me parece que es mutuo de ambas partes”, sostuvo en la rueda de prensa tras el encuentro.

También insistió en que fue el momento adecuado para comunicar su salida. “Yo lo dije muy claro, que tengo contrato 2026, pero permanentemente tengo que decir qué es lo mejor para el club. Entonces, eso es lo que yo dije, que quede claro. Después, el momento para decirlo es muy claro. Este ámbito me parece que es para responder sobre el partido y no tratar ese tema”, se defendió.

“Y cuando vayamos a Iquique va a pasar lo mismo en una semana corta. Como ayer era la última conferencia en el Centro Deportivo Azul, yo decidí hacerlo en el marco institucional oficial porque me pareció que era un tema importante que tenía que comunicarle al hincha de la Universidad de Chile”, insistió.

Posteriormente, abordó el partido frente a Iquique, donde la U necesita que la UC y O’Higgins tropiecen para mantener la esperanza de la Copa Libertadores. “En la última fecha pueden pasar muchas cosas. Entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento es apresurado. Vamos a esperar el desenlace. Prepararemos este partido para ganarlo una vez más. Así que muy tranquilo”, cerró.

La defensa al Príncipe

Sin duda que la gran polémica de la jornada fue la que se produjo tras la declaraciones de Charles Aránguiz, quien manifestó que no asistirá a la Gala Crack. “Nunca he buscado un premio individual y, la verdad, este año me he sentido pasado a llevar junto con mi equipo; no tengo ganas de ir, no quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup. Defiendo un club muy grande y no quiero verles la cara y saludar a algunas personas”, declaró a TNT Sports.

Al ser consultado por estos dichos, Álvarez partió elogiando al volante. “Primero, que considero a Charles un jugador extraordinario. Literal, extraordinario, y mejor persona. Un líder muy importante del plantel y un ídolo del club”, afirmó.

“No escuché las declaraciones. La verdad que no me gusta referirme a dichos de terceras personas, sea quien sea, por interlocutores. Respetando su interpretación, yo prefiero escucharlo de él e interpretarlo yo como para responderle. Si le puedo decir lo que es Charly como persona y como jugador. No me gusta referirme a terceros por interlocutores, por más que sea muy válido”, continuó.

“No estoy desconfiando de usted. Yo, para opinar del tema, debería escuchar yo las declaraciones. Y no quiero entrar en ningún tipo de polémica. No fue mi intención, ni es, ni será”, respondió al reportero que le hizo la pregunta.

Una reacción similar tuvo cuando se le preguntó por la respuesta de Michael Clark a su renuncia como DT. “Yo fui muy claro ayer. Yo tengo la obligación siempre de decirle a la dirigencia lo que se necesita, lo que es mejor para el proyecto deportivo del club. No voy a decir públicamente nada que no haya hablado con ellos”, sentenció.