    El Deportivo

    Charles Aránguiz dispara con todo en la U: “No quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup”

    Luego del empate ante Coquimbo, el histórico mediocampista mostró su molestia al ser consultado por su asistencia a la gala del fútbol chileno.

    Daniel Bustos 
    Daniel Bustos
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile igualó 1-1 ante Coquimbo Unido por la fecha 29 de la Liga de Primera. El duelo dejó a la U seriamente complicada para clasificar a la Copa Libertadores, ya que no depende de sí misma. Además, los Piratas no pudieron superar el récord de 16 victorias consecutivas del Ballet Azul. Eso respecto de lo que pasó en el partido, sin embargo, después del encuentro, también hicieron noticia las ácidas declaraciones de Charles Aránguiz en contra de los dirigentes del fútbol chileno.

    Al ser consultado por su asistencia a la gala de final de año del balompié nacional, el histórico mediocampista de la Generación Dorada no se guardó nada: “Nunca he buscado un premio individual y, la verdad, este año me he sentido pasado a llevar junto con mi equipo; no tengo ganas de ir, no quiero verles la cara a los dirigentes de la ANFP y del Sifup. Defiendo un club muy grande y no quiero verle la cara y saludar a algunas personas”, dijo a TNT Sports.

    Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Su continuidad y la de Gustavo Álvarez

    Además, Aránguiz se refirió a la comentada decisión de Gustavo Álvarez, quien comunicó que no seguirá en la institución la próxima temporada: “Creo que él tendrá sus motivos y hay que respetar la decisión que toma cada persona y no salirse del camino. Estas cosas no nos pueden afectar”.

    Pero cuando se le preguntó por su continuidad en el CDA, el formado en Cobreloa entregó más certezas: “Estoy en conversaciones, pero con tranquilidad. No estamos apurados. Hay buena relación con la dirigencia, tenemos que ajustar algunos detalles. Voy a seguir acá”.

    Seguirán peleando por la Libertadores

    Por último, el ex Bayer Leverkusen no se rinde y dijo que continuarán luchando por la chance de ir a la Copa Libertadores 2026: “Necesitábamos ganar para depender solo de nosotros, pero queda un partido más y lo vamos a trabajar de la mejor manera. Hicimos un buen partido, ellos (Coquimbo) se encontraron con un error de nosotros. Vamos a trabajar estos días que tenemos y ojalá se den los resultados (para clasificar)”.

    Qué necesita la U

    Con el empate de este martes, los estudiantiles quedaron en el cuarto puesto de la tabla de posiciones con 52 puntos, detrás de Coquimbo que tiene 72, Universidad Católica con 55 y O’Higgins con 53. Cabe destacar que los tres primeros clasifican a la Copa Libertadores; primero y segundo a la fase de grupos y el tercero a las rondas previas.

    Por lo tanto, para ser Chile 2, la U necesita imponerse en su compromiso, que la UC pierda y que el elenco de Rancagua no gane. En tanto, para llegar al tercer puesto la combinación parece ser no tan rebuscada: ganar en la última fecha y que O’Higgins no triunfe.

    El último duelo del torneo para los azules será contra Deportes Iquique, un club al que solo le sirve ganar para tener opciones de mantener la categoría. El encuentro está pactado para el sábado 6 de diciembre a las 18.00 horas, en el estadio Tierra de Campeones.

