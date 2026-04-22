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    La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro

    Eslovaquia también retiró su bloqueo al 20º paquete de sanciones a Moscú tras la reparación del oleoducto Druzhba.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: Archivo

    Los Veintisiete han alcanzado este miércoles un acuerdo político para liberar el préstamo de la Unión Europea a Ucrania de 90.000 millones de euros y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia después de dos meses de bloqueo por parte de Hungría, menos de 24 horas después de que Kiev anunciara que había culminado la reparación del oleoducto Druzhba.

    La decisión la han tomado los embajadores en una reunión en Bruselas tras constatar que Budapest no mantiene el veto que durante meses ha impedido la aprobación definitiva del préstamo a Kiev, ya que aún era necesaria la luz verde a una modificación del presupuesto comunitario que requería la unanimidad de todos los Estados miembro.

    También ha recibido el visto bueno el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, que fue propuesto por la Comisión Europea con la idea de entrara en vigor el pasado 24 de febrero -cuando se cumplieron cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania-, pero que ha debido a esperar a que Hungría, y también Eslovaquia, retiraran finalmente su veto.

    Con todo, para que empiecen a desembolsarse los primeros pagos del préstamo a Ucrania tras el aval de los embajadores queda aún la formalización definitiva por procedimiento escrito por parte del Consejo (Estados), que se espera que concluya mañana jueves por la tarde, según han explicado a Europa Press fuentes europeas.

    En el caso de las sanciones a Rusia, las mismas fuentes precisan que las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata tras su adopción, mientras que las medidas individuales (lista negra de personas y entidades) requerirán la publicación previa de los nombres en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).

    Fin a dos meses de bloqueo

    El desbloqueo del préstamo y de las sanciones a Rusia tienen lugar después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmara este martes la finalización de las obras de reparación del oleoducto Druzhba, arteria más importante para el transporte de petróleo ruso al centro de Europa y que lleva meses sin funcionar debido a un ataque ruso.

    “Tal como se acordó con la Unión Europea, Ucrania ha completado las obras de reparación en el tramo del oleoducto Druzhba que resultó dañado por un ataque ruso”, indicó el mandatario ucraniano en un mensaje en redes sociales en el dijo que ahora “puede reanudar su funcionamiento”, a la espera de que no sea nuevamente atacado por Rusia.

    El oleoducto de Druzhba había sido objeto los últimos meses de reproches cruzados entre Hungría, Eslovaquia y Ucrania por la falta de voluntad de Kiev para proceder con su reparación en medio a su vez de los choques continuos con el Ejecutivo de Viktor Orbán, a su vez principal obstáculo al acercamiento de Ucrania a la UE.

    Más sobre:UcraniaUERusiaHungríaOrbánSancionesEslovaquiaOleoducto DruzhbaMundo

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