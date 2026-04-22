Jugador de Rangers anuncia su retiro del fútbol a los 20 años para superar una depresión

El volante de Rangers Javier Araya está pasando por una delicada situación personal. El jugador de 20 años anunció a través de sus redes sociales que dejaría el fútbol para tratar una depresión.

“Les quería dar una noticia familia rojinegra, estoy combatiendo una depresión, pasándola mal. Les quería comentar que ya no seguiré jugando, espero algún día nos podamos encontrar”, escribió en una publicación en Instagram, la cual fue borrada instantes después.

Araya, quien alcanzó a disputar cuatro partidos de la temporada 2026, suma 49 encuentros vistiendo la camiseta del club talquino.

Debido a esta publicación, el club tomó la palabra. Lo hizo a través del gerente general Daniel Mejías. “Para nosotros es una situación muy lamentable. Javier es parte importante de nuestro patrimonio, no sólo deportivo. También humano”, aseguró el directivo.

“Durante este tiempo hemos estado muy cerca de él apoyando en distintas instancias y a todo nivel. Es evidente que lo necesitamos más que nunca en la cancha por la situación en la que nos encontramos, pero nuestra principal preocupación es la persona”, continuó.

“Como institución le daremos todo el apoyo que tengamos a nuestro alcance. Entendemos que la salud mental es un tema muy delicado y hay que prestarle mucha atención”, remarcó Mejías.

Comienzo de año complejo

El comienzo de la temporada para Javier Araya estuvo marcado también por esta situación. El futbolista presentó un par de licencias médicas, perdiéndose la pretemporada del equipo.

“Hemos hecho todos los esfuerzos, respetando su periodo, su tema personal. El lunes veremos qué pasa si se integra después de la segunda solicitud de licencia y que llegue lo mejor posible”, señaló en su momento José Luis Fernández, uno de los propietarios del club.

En aquel momento explicaron que el retorno de Araya debía realizarse de manera progresiva con el fin de que el futbolista recuperara su estado físico sin apresurarlo.

“Estaba pasando por un mal momento, estaba dudando de mis capacidades, de mi futuro; no sabía qué hacer con mi vida, pero ya estoy de vuelta, con ganas de hacer las cosas bien. Voy a ponerme rápido físicamente para pelear un puesto”, expresó tras la primera fecha en diálogo con Pasión por los Deportes.

Así, sumó 143 minutos de juego en los cuatro partidos siguientes contra Deportes Copiapó, San Luis, Curicó Unido y Deportes Recoleta. Pero volvió a quedar fuera de las convocatorias en los últimos tres duelos del campeonato.

Por lo pronto, en lo deportivo, Rangers continúa con su preparación para enfrentar la novena fecha del campeonato del ascenso. Este sábado 25 de abril los rojinegros deben viajar hasta el estadio Germán Becker para medirse contra Deportes Temuco a partir de las 20.30 horas.