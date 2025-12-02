VOTA INFORMADO por $1100
    “No repercutió en lo más mínimo”: Gustavo Álvarez defiende la decisión de adelantar su salida de la U

    El DT de los azules abordó su adiós a los estudiantiles y señaló que su anunció no afectó a sus dirigidos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Gustavo Álvarez se despedirá ante Iquique. Andrés Piña/Photosport

    Gustavo Álvarez vive sus últimos días en la U. El DT de los azules anunció su salida del club tras dos temporadas y lo hizo en la conferencia de prensa previa al partido ante Coquimbo Unido, el que finalmente terminó 1-1 y con los estudiantiles fuera de la zona de Copa Libertadores.

    “El partido me parece que arrancamos dominándolo. Luego tenemos una opción muy clara de Javier (Altamirano), seguimos dominando, volvemos a tener una de Lucas Di Yorio. Pero fuimos en profundidad de más a menos”, comenzó analizando en entrevista con TNT Sports.

    “Ellos nos inquietan con una pelota parada. Una jugada preparada. Y un error nuestro en salida, que era la forma de llegar. Segundo tiempo decido el cambio para tener más peso ofensivo. Sacar un central y poner un 9. Ellos tuvieron dos contras con Zavala. Pero nosotros merodeamos el gol. Quizás nos faltó un tanto de claridad y contundencia. Una entrega muy grande del equipo”, destacó.

    Con el empate, los azules dependen de que la UC y O’Higgins enreden puntos en la última fecha para, al menos, aspirar al Chile 3. “Trataremos de ganar. Es nuestra obligación. Y depender de otros resultados. Vamos a prepararnos para esta última fecha y conseguir el objetivo”, sostuvo.

    Quiebre con la dirigencia

    También se le consultó al DT por su anuncio en la víspera. En ese sentido, el oriundo de Lomas de Zamora defendió su decisión. “Yo fui muy claro con eso. Era la última conferencia del año en el CDA. Después de un partido, con todas las emociones que ustedes ven, no es para tocar un tema, para mi criterio, importante. Y luego en Iquique, cuando termine el partido, va a ser una situación similar”, explicó.

    Y agregó que esto no tocó al plantel. “Con eso no hay problema. El equipo hoy mostró la entereza, la entrega, la convicción de siempre. Si se duda si eso pudo haber afectado al equipo o no, para mí no repercutió en lo más mínimo”, comentó.

    Antes del inicio del partido, Michael Clark, presidente de Azul Azul, criticó al entrenador por su salida. “Las decisiones las vamos a tomar a final de año. Tenemos un contrato vigente, pero, obviamente, el cariño obligado no existe y por tanto vamos a ver a final de año cómo acabamos y vamos a tomar las decisiones”, sostuvo.

