Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha avanzado este miércoles que la delegación diplomática que se reunirá con Israel este jueves en Washington reclamará la prórroga del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada y que cesen las demoliciones del Ejército israelí en el sur del país.

La delegación “planteará la cuestión de prorrogar el plazo del acuerdo de alto el fuego” y pondrá sobre la mesa la exigencia de que Israel “detenga las operaciones de demolición en pueblos y localidades del sur”, ha indicado el presidente libanés en un mensaje en redes sociales en la víspera del encuentro auspiciado por el Departamento de Estado norteamericano, que facilita las primeras negociaciones directas entre Israel y Líbano en más de 30 años.

“La orientación de Líbano en las negociaciones previstas es clara: no habrá concesiones, ni compromisos, ni cesiones, salvo aquello que garantice la soberanía libanesa y el interés de todos los libaneses”, ha avisado Aoun, quien ha indicado que la delegación mantiene contactos preparatorios encabezados por la embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadé Maouad.

En su mensaje, el presidente libanés ha reiterado su apuesta por la negociación directa, aludiendo que las experiencias pasadas “han enseñado que las guerras solo conducen a la muerte, la destrucción y el desplazamiento”. “Sabía que habría quienes se opondrían, dudarían y lanzarían acusaciones, pero estoy convencido de que esta opción es la más segura para Líbano y para los libaneses, sin importar su afiliación”, ha incidido, en una llamada a la unidad nacional ante la situación que atraviesa el país y la necesidad de afrontar negociaciones con Tel Aviv para restablecer la estabilidad.

De esta forma, ha defendido que solo la “racionalidad nacional” puede “garantizar el acompañamiento necesario al proceso de negociaciones que comenzará tras consolidar el alto el fuego”.

“Es importante que los libaneses interactúen con la unidad de la postura nacional para fortalecer al equipo negociador libanés frente a la delegación negociadora israelí, de modo que no se aproveche ninguna brecha interna para alcanzar sus objetivos”, ha subrayado.