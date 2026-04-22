SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

    El presidente de Líbano sostuvo que "la orientación de Líbano en las negociaciones previstas es clara: no habrá concesiones, ni compromisos, ni cesiones, salvo aquello que garantice la soberanía libanesa".

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Líbano, Joseph Aoun. Foto: Europa Press

    El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha avanzado este miércoles que la delegación diplomática que se reunirá con Israel este jueves en Washington reclamará la prórroga del acuerdo de alto el fuego pactado la semana pasada y que cesen las demoliciones del Ejército israelí en el sur del país.

    La delegación “planteará la cuestión de prorrogar el plazo del acuerdo de alto el fuego” y pondrá sobre la mesa la exigencia de que Israel “detenga las operaciones de demolición en pueblos y localidades del sur”, ha indicado el presidente libanés en un mensaje en redes sociales en la víspera del encuentro auspiciado por el Departamento de Estado norteamericano, que facilita las primeras negociaciones directas entre Israel y Líbano en más de 30 años.

    “La orientación de Líbano en las negociaciones previstas es clara: no habrá concesiones, ni compromisos, ni cesiones, salvo aquello que garantice la soberanía libanesa y el interés de todos los libaneses”, ha avisado Aoun, quien ha indicado que la delegación mantiene contactos preparatorios encabezados por la embajadora de Líbano en Washington, Nada Hamadé Maouad.

    En su mensaje, el presidente libanés ha reiterado su apuesta por la negociación directa, aludiendo que las experiencias pasadas “han enseñado que las guerras solo conducen a la muerte, la destrucción y el desplazamiento”. “Sabía que habría quienes se opondrían, dudarían y lanzarían acusaciones, pero estoy convencido de que esta opción es la más segura para Líbano y para los libaneses, sin importar su afiliación”, ha incidido, en una llamada a la unidad nacional ante la situación que atraviesa el país y la necesidad de afrontar negociaciones con Tel Aviv para restablecer la estabilidad.

    De esta forma, ha defendido que solo la “racionalidad nacional” puede “garantizar el acompañamiento necesario al proceso de negociaciones que comenzará tras consolidar el alto el fuego”.

    “Es importante que los libaneses interactúen con la unidad de la postura nacional para fortalecer al equipo negociador libanés frente a la delegación negociadora israelí, de modo que no se aproveche ninguna brecha interna para alcanzar sus objetivos”, ha subrayado.

    Más sobre:LíbanoIsraelAlto al fuego

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma

    Presidente de la Comisión de Hacienda llama a que se pueda legislar durante semana distrital proyecto de Reconstrucción Nacional

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)

    Jefe de bancada del PDG y apoyo a megarreforma: “Tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Lo más leído

    1.
    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma
    Chile

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma

    Presidente de la Comisión de Hacienda llama a que se pueda legislar durante semana distrital proyecto de Reconstrucción Nacional

    Jefe de bancada del PDG y apoyo a megarreforma: “Tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”
    Negocios

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

    El precio del petróleo roza los US$ 100 tras incautación de barcos en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones
    Tendencias

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Jugador de Rangers anuncia su retiro del fútbol a los 20 años para superar una depresión
    El Deportivo

    Jugador de Rangers anuncia su retiro del fútbol a los 20 años para superar una depresión

    Compañero de Darío Osorio en el Midtjylland se encuentra en estado de gravedad tras ser atacado con un cuchillo

    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)
    Cultura y entretención

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur
    Mundo

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

    La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro

    La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago