A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Valentin Royer y quién transmite el Madrid Open. Foto referencial de archivo

Este miércoles es el debut de Alejandro Tabilo (43°) en el Masters 1000 de Madrid y su primer desafío es contra el francés Valentin Royer (72°).

La raqueta nacional es el único representante chileno en el campeonato que se desarrolla en España y no registra duelos previos con su rival.

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo juega contra Valentin Royer este miércoles 22 de abril en la Cancha 3.

El duelo del chileno está programado para el quinto y último turno del recinto, por lo que su inicio dependerá del desarrollo de los cruces anteriores, con estimación cercana al mediodía en hora de Chile.

Dónde ver el Madrid Open

El Madrid Open cuenta con transmisión en el canal ESPN .

Además, la cobertura online del torneo de tenis también va por la plataforma de streaming Disney+, dentro del Plan Premium.