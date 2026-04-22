Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional. Foto: Edwin Navarro/Aton Chile

Con la llegada de los días más helados y oscuros, no solo bajan las temperaturas: también puede hacerlo el ánimo.

“ El trastorno afectivo estacional (TAE) es un trastorno del ánimo caracterizado por la presencia de síntomas depresivos en determinadas estaciones del año, especialmente durante el otoño e invierno ”, explica el Dr. Alberto Aedo, psiquiatra de la Red UC CHRISTUS, en entrevista con La Tercera.

Según detalla, quienes lo padecen pueden experimentar ánimo depresivo, pérdida de interés y de la capacidad de experimentar placer, cambios en el sueño y el apetito, falta de energía y dificultad para concentrarse.

Una de sus características distintivas es que estos síntomas “tienden a desaparecer en primavera y verano”.

Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

Aunque comparte rasgos con la depresión mayor, el especialista subraya una diferencia clave: su patrón temporal.

“Aunque comparte similitudes, se diferencia en su temporalidad estacional. En contraste, los trastornos del ánimo crónicos, como el trastorno depresivo mayor crónico, exhiben una duración prolongada de los síntomas , sin una relación estacional específica”, señala.

La luz y su impacto en el ánimo

La ciencia ha identificado una de las principales causas detrás de este fenómeno: la falta de luz solar.

“Es ampliamente aceptado que la ocurrencia del trastorno afectivo estacional en invierno está relacionada con la menor exposición a la luz solar ”, indicó Aedo.

Esta disminución de luz puede alterar los ritmos circadianos y afectar la producción de serotonina, un neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo.

Además, niveles bajos de vitamina D (relacionados con la menor exposición solar) también podrían influir en la aparición de síntomas depresivos.

Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional. Foto: ATON

Tratamientos y estrategias

Entre las alternativas terapéuticas, la luminoterapia es una de las más utilizadas.

“Consiste en exponer a las personas a una luz brillante y artificial durante ciertas horas del día para compensar la falta de luz solar . Esta intervención ayuda a regular los ritmos circadianos y mejorar los síntomas depresivos asociados al trastorno afectivo estacional”, explica el especialista.

A esto se suman otras opciones como la terapia cognitivo-conductual (TCC), que busca identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos, y también se puede usar la farmacoterapia.

“ Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son los medicamentos más comúnmente utilizados , ya que pueden ayudar a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro y aliviar los síntomas depresivos”, agrega.

Algunos ejemplos más comunes de inhibidores son la sertralina, escitalopram o fluoxetina.

Además, se recomiendan cambios en el estilo de vida: mantener horarios de sueño regulares, realizar ejercicio físico, llevar una alimentación equilibrada y buscar apoyo psicológico.

Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

Cuándo consultar

Desde la Clínica Mayo advierten que, aunque es normal sentirse triste algunos días, hay señales de alerta que no deben ignorarse.

Si el ánimo bajo se mantiene durante varios días , se pierde el interés por actividades habituales o hay cambios en el sueño y el apetito, es importante consultar a un profesional de la salud.

También se recomienda buscar ayuda si se recurre al alcohol como forma de afrontarlo o si aparecen pensamientos de desesperanza o suicidio.