Desde hace una década, YouTube ofrece experiencias dirigidas para sus usuarios más jóvenes. Por estos días la plataforma de videos de Google busca profundizar en esta entrega.

“Hoy presentamos nuestra innovación más reciente: un espacio exclusivo para adolescentes, repleto de contenido sobre salud mental y bienestar ”, dice en un comunicado el Dr. Garth Graham, director de la división YouTube Health.

“A partir de ahora, cuando busquen información apropiada para su edad sobre temas cruciales, como la depresión , la ansiedad , el TDAH y los trastornos alimentarios , verán una biblioteca de videos de fuentes de confianza ”, añade el médico.

“Nuestro propósito es que les resulte más fácil encontrar información fiable y adaptada a cada etapa de su desarrollo”, añade.

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Las herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes en YouTube

En las próximas semanas, la iniciativa para adolescentes será lanzada en algunos países, como México, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

“Nuestros requisitos para incluir un video en la biblioteca consisten en que su contenido esté basado en evidencia y diseñado para adolescentes, y sea interesante ”, dice Graham.