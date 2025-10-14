SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Este concurso busca al chileno que más camina

El llamado “Desafío Nacional de Pasos” invita a los usuarios del ecosistema Galaxy a registrar su actividad física diaria mediante una aplicación gratuita para ganar relojes y teléfonos inteligentes.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Este concurso busca al chileno que más camina

Con la llegada de la primavera a Chile, los días comienzan a alargarse progresivamente, ofreciendo más horas de luz. Además, las jornadas son más cálidas y soleadas en comparación con el invierno, ideales como para salir a caminar.

La competencia por encontrar a la persona que más camina en Chile intensifica sus pasos. Samsung Chile anunció que su “Desafío Nacional de Pasos”, una iniciativa que busca promover un estilo de vida más saludable y activo entre los chilenos a través de la tecnología, continúa vigente.

El concurso invita a los usuarios del ecosistema Galaxy a registrar su actividad física diaria mediante la aplicación gratuita Samsung Health. Quien logre acumular la mayor cantidad de pasos se coronará como el gran ganador de esta cruzada por el bienestar.

Como dato, según Mayo Clinic, caminar es una de las formas más simples y accesibles de mejorar la salud. Practicarlo de forma regular reduce entre un 20% y 30% el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Mejora la circulación, disminuye la presión arterial y reduce los niveles de colesterol LDL, todo ello fortaleciendo el músculo cardíaco.​

Este concurso busca al chileno que más camina

¿Cómo participar en el Desafío Nacional de Pasos?

Quienes estén interesados solo necesitan:

  • Descargar la app Samsung Health
  • Registrar sus pasos diarios
  • Compartir una captura de pantalla en sus historias de Instagram, etiquetando a la cuenta oficial de Samsung Chile (@samsungchile), o enviarla por mensaje directo

Con esta campaña, la firma tecnológica coreana no solo fomenta la actividad física, sino que también premia la constancia. El ganador recibirá un set de premios que incluye un smartphone Galaxy S25 y un Galaxy Watch Ultra, los más recientes lanzamientos de la marca.

“Los chilenos somos muy buenos para caminar y, para aprovechar que ya hay mejor tiempo y los días duran más, que mejor que tener la chance de ganar junto a Samsung mientras recorres las calles de la ciudad”, dice Bruno Bernal, Branding Ecosistema en Samsung Chile.

El “Desafío Nacional de Pasos” se extenderá hasta el 29 de octubre. Aún hay tiempo para sumarse y demostrar quién es el que más camina en Chile.

Lee también:

Más sobre:SamsungSamsung HealthChileDesafío Nacional de PasosPasosCaminarBienestarTecnología

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

Platas pendientes de las FF.AA.: gobierno pide sesión secreta para intentar aplacar críticas parlamentarias

“Te perdono”: Intercambio entre Matthei y Kast marca debate en Enade

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Cómo participar en la feria laboral virtual de Laborum que ofrece más de 13 mil vacantes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Cómo revisar los resultados de la Admisión Escolar y cuáles son las próximas fechas clave del proceso

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos
Chile

Explicaciones de Cordero por recortes en Seguridad no convencen ni al PC ni a republicanos

El fenómeno al alza de la vasectomía en hombres sin hijos: estudio atribuye la decisión a mayor responsabilidad

Droga mal almacenada y sin destruir: Dorothy Pérez anuncia 16 nuevos informes

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030
Negocios

PIB per cápita: Chile sigue tercero en la región, pero pierde terreno frente a Uruguay y no superará los US$42 mil a 2030

Primeros 100 días del próximo gobierno: empresarios piden centrarse en medidas proinversión y de seguridad pública

Dos empresas presentan ofertas para adjudicarse el millonario proyecto de una desaladora en la Región de Coquimbo

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes
Tendencias

YouTube lanza herramientas de salud mental y bienestar para adolescentes

Este concurso busca al chileno que más camina

Qué es la destrucción creativa, la teoría que plantea el premio Nobel de Economía para crecer

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos
El Deportivo

TNT y ANFP revelan detalles del acuerdo que crea la Copa de la Liga, cambia la Supercopa y regula suspensión de partidos

El doblete de Cristiano Ronaldo no alcanza: Portugal iguala con Hungría y posterga su opción de llegar al Mundial

Ahora es por méritos: Qatar jugará su segundo Mundial consecutivo

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Finde

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100
Cultura y entretención

Amapola marca su regreso a Chile con un show al aire libre en Matucana 100

Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N’ Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas
Mundo

Trump despeja la duda: Respaldo financiero a Argentina está condicionado al resultado de las elecciones legislativas

El nuevo desafío para Trump tras Gaza: buscar la esquiva paz en Ucrania

Milei tras condiciones de Trump para apoyo financiero: “Confío en que los argentinos no van a volver al pasado”

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo