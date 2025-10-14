Con la llegada de la primavera a Chile, los días comienzan a alargarse progresivamente, ofreciendo más horas de luz. Además, las jornadas son más cálidas y soleadas en comparación con el invierno, ideales como para salir a caminar.

La competencia por encontrar a la persona que más camina en Chile intensifica sus pasos. Samsung Chile anunció que su “Desafío Nacional de Pasos”, una iniciativa que busca promover un estilo de vida más saludable y activo entre los chilenos a través de la tecnología, continúa vigente.

El concurso invita a los usuarios del ecosistema Galaxy a registrar su actividad física diaria mediante la aplicación gratuita Samsung Health. Quien logre acumular la mayor cantidad de pasos se coronará como el gran ganador de esta cruzada por el bienestar.

Como dato, según Mayo Clinic, caminar es una de las formas más simples y accesibles de mejorar la salud. Practicarlo de forma regular reduce entre un 20% y 30% el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular . Mejora la circulación, disminuye la presión arterial y reduce los niveles de colesterol LDL , todo ello fortaleciendo el músculo cardíaco.​

Este concurso busca al chileno que más camina

¿Cómo participar en el Desafío Nacional de Pasos?

Quienes estén interesados solo necesitan:

Descargar la app Samsung Health

Registrar sus pasos diarios

Compartir una captura de pantalla en sus historias de Instagram, etiquetando a la cuenta oficial de Samsung Chile (@ samsungchile ), o enviarla por mensaje directo

Con esta campaña, la firma tecnológica coreana no solo fomenta la actividad física, sino que también premia la constancia. El ganador recibirá un set de premios que incluye un smartphone Galaxy S25 y un Galaxy Watch Ultra, los más recientes lanzamientos de la marca.

“Los chilenos somos muy buenos para caminar y, para aprovechar que ya hay mejor tiempo y los días duran más, que mejor que tener la chance de ganar junto a Samsung mientras recorres las calles de la ciudad”, dice Bruno Bernal, Branding Ecosistema en Samsung Chile.