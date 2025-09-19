SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Los nuevos dispositivos cuentan con inteligencia artificial, batería ampliada para una mayor autonomía y en algunos casos integraciones con marcas como Garmin y Strava. Uno de los modelos también incluye, por primera vez, pantalla.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Esta semana la matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, Meta, presentó al mercado su nueva generación de lentes inteligentes diseñados para el día a día.

De la mano del CEO Mark Zuckerberg, el evento Meta Connect 2025 dio a conocer tres modelos que vienen a ampliar el portafolio de dispositivos iniciado por las Ray-Ban Stories de 2021 y las Meta Ray-Ban de fines de 2023.

Estos son los nuevos dispositivos inteligentes y sus características más importantes.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Meta Ray-Ban Display

Son la más reciente y avanzada generación de lentes inteligentes creados por Meta en colaboración con Ray-Ban. Para esta segunda generación de dispositivos, se mantiene un estilo clásico aunque su principal característica es una pantalla integrada y la banda para controlar desde la muñeca con gestos. En esencia, pasan de ser unas “gafas con cámara” a ser unos verdaderos lentes de realidad aumentada (AR) para el día a día, que superponen información digital útil en el campo de visión del mundo real.

Se trata de una pantalla transparente e integrada directamente en uno de los lentes. A diferencia de los modelos anteriores que solo tenían cámaras y audio, estas gafas pueden mostrar información visual sin necesidad de usar un teléfono.

A través de la pantalla puedes recibir notificaciones de mensajes, ver indicaciones de navegación GPS y obtener traducciones de texto en tiempo real, todo directamente en tu campo de visión.

Para interactuar con la pantalla, se introduce un nuevo dispositivo llamado Meta Neural Band. Es una pulsera que detecta las señales musculares de tu muñeca, permitiéndote controlar las gafas con simples gestos de la mano.

Entre las funciones de IA, se mantienen y mejoran las capacidades de las generaciones anteriores, como tomar fotos y videos con una cámara de 12 MP, escuchar música con altavoces mejorados e interactuar con el asistente “Hey Meta”.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Oakley Meta Vanguard

Las Oakley Meta Vanguard son la versión deportiva de los nuevos lentes inteligentes de Meta, diseñados específicamente para atletas en colaboración con Oakley.

Mientras que las Meta Ray-Ban Display tienen un enfoque en la moda y el uso diario, las Vanguard están construidas para el rendimiento, la durabilidad y la funcionalidad durante la actividad física intensa. No tienen la pantalla integrada que sí poseen las Display, enfocándose en cambio en la captura de video y la integración con datos de entrenamiento.

Por lo anterior cuentan con un diseño deportivo y dobusto, típico de Oakley, que asegura un ajuste firme y cómodo durante actividades como el ciclismo o el running. Son resistentes al agua y al polvo (clasificación IP67).

Incorporan la tecnología de lentes Prizm de Oakley, que está diseñada para realzar colores y contrastes, optimizando la visión en diferentes entornos deportivos.

Se conectan directamente con aplicaciones como Strava y la marca de relojes deportivos Garmin para superponer tus métricas de rendimiento (velocidad, distancia, etc.) en los videos que grabas.

Poseen una cámara de 12 MP capaz de grabar video en 3K. Incluyen una función de “captura automática” que puede empezar a grabar cuando detecta hitos en tu entrenamiento, como un aumento de velocidad.

El sistema de cinco micrófonos está diseñado para reducir el ruido del viento, permitiendo llamadas y comandos de voz más claros mientras te mueves a alta velocidad.

Finalmente, ofrecen hasta 9 horas de batería, pensadas para largas jornadas de entrenamiento.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Meta Ray-Ban gen 2

Representan un salto tecnológico muy importante, mejorando prácticamente todas las funciones del modelo original.

La cámara se actualizó para grabar en resolución 3K Ultra HD, ofreciendo una imagen mucho más nítida y profesional.

La autonomía se duplicó, ofreciendo hasta 8 horas de uso con una sola carga. Además, el estuche de carga proporciona hasta 48 horas adicionales. Además, pueden alcanzar el 50% de la batería en solo 20 minutos de carga.

Mantienen el sistema de cinco micrófonos y altavoces de oído abierto, pero añaden nuevas funciones de software como el “Enfoque de Conversación”, que aísla la voz de tu interlocutor en ambientes ruidosos como, por ejemplo, un restaurante o una caótica sala de espera.

El asistente “Hey Meta” se expande para incluir traducción en vivo en más idiomas y puede funcionar incluso sin conexión a Internet.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Precios de los lentes inteligentes de Meta

Precios confirmados en EE.UU.

  • Meta Ray-Ban Display: desde 799 USD
  • Oakley Meta Vanguard: desde 499 USD
  • Meta Ray-Ban gen 2: desde 379 USD

Lee también:

Más sobre:TecnologíaMetaMeta Ray-Ban gen 2Meta Ray-Ban DisplayOakley Meta VanguardHey MetaInteligencia artificialGadgetsWearablesStravaGarminMeta ConnectMark ZuckerbergRay-Ban StoriesMeta Ray-BanARMeta Neural BandPrecio ChileRay-Ban

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

De parejas homoparentales a matriarcado: los rostros de quienes acogen a los casi 10 mil niños al cuidado del Estado

Duras críticas al aborto y eutanasia marcan el último Te Deum del Presidente Boric

Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

Lo más leído

1.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

2.
Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

3.
Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

Cómo limpiar la parrilla para preparar el asado y por qué no se recomienda la cebolla o el limón

4.
La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

La insólita razón por la que el boxeador Terence Crawford devolvió los cinturones al derrotado Canelo Álvarez

5.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital
Chile

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos
Negocios

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características
Tendencias

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”
El Deportivo

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Copa Sudamericana: la U sale airosa en su visita a Alianza Lima y se jugará una final en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda
Cultura y entretención

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad
Mundo

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones mientras los tanques y la infantería israelíes avanzan en el enclave

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos