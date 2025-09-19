Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta semana la matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, Meta , presentó al mercado su nueva generación de lentes inteligentes diseñados para el día a día.

De la mano del CEO Mark Zuckerberg, el evento Meta Connect 2025 dio a conocer tres modelos que vienen a ampliar el portafolio de dispositivos iniciado por las Ray-Ban Stories de 2021 y las Meta Ray-Ban de fines de 2023.

Estos son los nuevos dispositivos inteligentes y sus características más importantes.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Meta Ray-Ban Display

Son la más reciente y avanzada generación de lentes inteligentes creados por Meta en colaboración con Ray-Ban. Para esta segunda generación de dispositivos, se mantiene un estilo clásico aunque su principal característica es una pantalla integrada y la banda para controlar desde la muñeca con gestos . En esencia, pasan de ser unas “gafas con cámara” a ser unos verdaderos lentes de realidad aumentada (AR) para el día a día, que superponen información digital útil en el campo de visión del mundo real.

Se trata de una pantalla transparente e integrada directamente en uno de los lentes. A diferencia de los modelos anteriores que solo tenían cámaras y audio, estas gafas pueden mostrar información visual sin necesidad de usar un teléfono .

A través de la pantalla puedes recibir notificaciones de mensajes, ver indicaciones de navegación GPS y obtener traducciones de texto en tiempo real, todo directamente en tu campo de visión.

Para interactuar con la pantalla, se introduce un nuevo dispositivo llamado Meta Neural Band. Es una pulsera que detecta las señales musculares de tu muñeca, permitiéndote controlar las gafas con simples gestos de la mano.

Entre las funciones de IA, se mantienen y mejoran las capacidades de las generaciones anteriores, como tomar fotos y videos con una cámara de 12 MP, escuchar música con altavoces mejorados e interactuar con el asistente “Hey Meta”.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Oakley Meta Vanguard

Las Oakley Meta Vanguard son la versión deportiva de los nuevos lentes inteligentes de Meta , diseñados específicamente para atletas en colaboración con Oakley.

Mientras que las Meta Ray-Ban Display tienen un enfoque en la moda y el uso diario, las Vanguard están construidas para el rendimiento, la durabilidad y la funcionalidad durante la actividad física intensa. No tienen la pantalla integrada que sí poseen las Display, enfocándose en cambio en la captura de video y la integración con datos de entrenamiento.

Por lo anterior cuentan con un diseño deportivo y dobusto, típico de Oakley , que asegura un ajuste firme y cómodo durante actividades como el ciclismo o el running. Son resistentes al agua y al polvo (clasificación IP67).

Incorporan la tecnología de lentes Prizm de Oakley, que está diseñada para realzar colores y contrastes, optimizando la visión en diferentes entornos deportivos.

Se conectan directamente con aplicaciones como Strava y la marca de relojes deportivos Garmin para superponer tus métricas de rendimiento (velocidad, distancia, etc.) en los videos que grabas.

Poseen una cámara de 12 MP capaz de grabar video en 3K. Incluyen una función de “captura automática” que puede empezar a grabar cuando detecta hitos en tu entrenamiento, como un aumento de velocidad.

El sistema de cinco micrófonos está diseñado para reducir el ruido del viento, permitiendo llamadas y comandos de voz más claros mientras te mueves a alta velocidad.

Finalmente, ofrecen hasta 9 horas de batería , pensadas para largas jornadas de entrenamiento.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Meta Ray-Ban gen 2

Representan un salto tecnológico muy importante, mejorando prácticamente todas las funciones del modelo original.

La cámara se actualizó para grabar en resolución 3K Ultra HD , ofreciendo una imagen mucho más nítida y profesional.

La autonomía se duplicó, ofreciendo hasta 8 horas de uso con una sola carga . Además, el estuche de carga proporciona hasta 48 horas adicionales. Además, pueden alcanzar el 50% de la batería en solo 20 minutos de carga .

Mantienen el sistema de cinco micrófonos y altavoces de oído abierto, pero añaden nuevas funciones de software como el “Enfoque de Conversación”, que aísla la voz de tu interlocutor en ambientes ruidosos como, por ejemplo, un restaurante o una caótica sala de espera.

El asistente “Hey Meta” se expande para incluir traducción en vivo en más idiomas y puede funcionar incluso sin conexión a Internet.

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes

Precios de los lentes inteligentes de Meta

