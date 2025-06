Estos cascos de realidad virtual tienen ahora un precio más accesible

Un casco de realidad virtual (o VR headset) es un dispositivo electrónico que se usa en la cabeza y sustituye por completo el campo visual por un mundo digital y artificial .

Los VR headsets cuentan con múltiples sensores, además de controles hápticos y sonido 3D envolvente para una experiencia premium y alta en inmersión.

Acceder hoy a uno de alta calidad nunca había sido tan fácil. Es cierto, aún no está al alcance de la mayoría, pero es una forma ingeniosa de jugar, ver películas e incluso acceder a conciertos virtuales o hacer ejercicio.

PlayStation VR2

En La Tercera tuvimos acceso a probar las PlayStation VR2, uno de los pocos cascos de realidad virtual que se venden de manera oficial en el mercado chileno.

Estas son nuestras impresiones.

Ficha técnica de las PlayStation VR2

Unidades Especificaciones Pantalla OLED 4K, 2000 x 2040 px Tasa de refresco 90-120Hz Ángulo de visión 110 grados Sensores Sistema de detección de movimiento de 6 ejes, cámara infrarroja Conectividad USB-C Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.1 Peso 560 g

Audio: escalofriantemente realista

Las PlayStation VR2 (o PS VR2) ofrecen una experiencia superior de inmersión y realismo. Cuentan con tecnología de seguimiento de ojos y audio con Tempest 3D.

Esta tecnología está basada en un motor de audio espacial original de la PlayStation 5, con una experiencia de sonido tridimensional altamente inmersiva, haciendo que los jugadores se sientan verdaderamente dentro del mundo del juego.

A diferencia de las mezclas de sonido tradicionales que trabajan con canales estéreo o 7.1, Tempest 3D se basa en objetos de sonido individuales. De esta manera cada sonido en el juego (una bala, una pisada, el susurro de otro jugador) puede ser posicionado de forma independiente en un espacio tridimensional.

PlayStation VR2

La consola PS5 cuenta con Tempest Engine, un hardware dedicado exclusivamente a procesar el audio 3D. Esto permite calcular y reproducir cientos de fuentes de sonido simultáneamente con precisión.

Para los jugadores de shooters o RPG, el sonido de las PS VR2 es sinónimo de ventaja táctica.

La capacidad de percibir sonidos provenientes de todas las direcciones no solo crea una sensación de presencia mucho más fuerte en los entornos virtuales, realmente se pueden rastrear con una precisión escalofriantemente realista.

Pantalla: inmersiva

El centro líquido de este equipo (que por fin tiene una gran relación calidad precio), son sus dos pantallas OLED con alto rango dinámico en 4K (una para cada ojo) y hasta 120 fps.

Acá ocurre, por así decirlo, la magia. Son 2000 x 2040 pixeles por ojo, con texturas en alta resolución, negros tan profundos que se funden con la oscuridad del espacio y movimientos suaves y naturales a 90Hz y 120Hz.

Incluso girar la cabeza se siente orgánico, con una fluidez que se obtiene al renderizar con mayor detalle la parte de la pantalla donde estamos mirando (foveated rendering), una función que va de la mano con la tecnología de seguimiento ocular (eye-tracking).

Es en general una excelente experiencia para iniciarse con la realidad virtual . Una vez puesto el casco y los controles, las PS VR2 rastrean los movimientos con un conjunto de cámaras y sensores integrados en el propio visor.

Una vez conectado y actualizado, te guían para determinar una zona de juego “segura”, es decir, un espacio libre dentro de una habitación donde puedes moverte sin dañarte ni dañar el entorno.

Para jugar de pie, un área de 90 x 120 cm es suficiente, pero si quieres disfrutar de experiencias que impliquen caminar, el fabricante recomienda un espacio de 2 x 2 m . El dispositivo registra la ubicación del usuario dentro del espacio de juego y listo, manos a la obra.

PlayStation VR2

Controles: vibrantes

Parte clave de la experiencia inmersiva de las PS VR2 son los controles VR2 Sense. No solo ofrecen retroalimentación háptica que nos permiten sentir vibraciones leves e intensas, a diferencia de la generación anterior, su instalación es muy sencilla: basta con conectar un cable USB para que comiencen a funcionar .

Configurar las PS VR2 es tan simple como reza la filosofía plug and play. Se conectan a la PS5 a través de un cable USB-C de 4,2 metros incluido en la caja. Esto facilita la conexión y desconexión gracias al diseño de la consola, que tiene un único puerto USB-C frontal.

Horizon Call of the Mountain

¿Vale la pena el PlayStation VR2?

Tiempo ha, cuando las PS VR2 llegaron a Chile en febrero de 2023, su precio de lanzamiento rondaba los $699.990 CLP e incluía el juego Horizon Call of the Mountain.

El sitio especializado en tecnología del New York Times reseñaba las PS VR2 como dispositivos geniales, pero al mismo tiempo lanzaba una advertencia: “No los compres (aún)”.

Entre sus razones, el Times menciona que las PS VR2 requieren una PS5 para su uso (no se pueden ocupar de manera independiente), por lo que “no solo estás atado a una consola con un cable, sino que además requieren la compra previa de otro equipo”.

Entre mayo y junio de 2025, para el evento “Days of Play” de Sony, las ofertas por las PS VR2 fueron agresivas, con precios promocionales que rondaron los $400.000 CLP.

Pero Arthur Gies no apuntaba —en la citada reseña— al costo del equipo. Las PS VR2, según el editor especializado en tecnología, “son un dispositivo fantástico, pero hasta que PlayStation anuncie una lista de juegos imprescindibles que no estén disponibles en ningún otro lugar, la mayoría de la gente no debería comprarlas todavía”.

Este es el punto más importante para una decisión de compra. Desde su lanzamiento, el catálogo de juegos para las PS VR2 no ha parado de crecer. Más allá del hipnótico Horizon Call of the Mountain, un RPG adictivamente inmersivo como sus antecesores, otros grandes títulos exprimen al máximo la potencia y las características únicas de las PS VR2.

Gran Turismo 7 permite meterse de lleno en el mundo de las carreras, el aclamado shooter Synapse o Hitman World of Assassination hacen lo propio en el segmento de disparos y sigilo, y Resident Evil Village hace lo propio en terror.

Aunque las PS VR 2 están lejos de ser una compra impulsiva, en pleno 2025 el catálogo de juegos para los cascos de realidad virtual de Sony no parece ser tan robusto (esta semana se anunciaron los lanzamientos de Dreams of Another, Grit and Valor - 1949, Hotel Infinity y Meteora).

Ahora, si ya cuentas con la PS5 y estás ansioso por probar una experiencia de VR, estos son los cascos indicados .

También es importante mencionar que se puede jugar cualquier título de PlayStation 4 o 5 en las pantallas de los cascos , como por ejemplo, un partido de FC 25 o Warzone (y prescindir del televisor o usar los Dual Sense).