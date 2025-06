Mi primer día con Nintendo Switch 2: ¿Vale la pena pagar más de $629.000?

Después de una ola de pedidos en preventa y aperturas nocturnas de varias tiendas alrededor del mundo, los fanáticos de Nintendo lograron la madrugada del jueves hacerse con la nueva consola Switch 2.

Con una pantalla más grande y una mayor capacidad de procesamiento que la Switch original, la nueva consola fue concebida con la esperanza de marcar récords de ventas para la firma tras la saga de Mario.

La Switch 1 vendió 152 millones de unidades desde su lanzamiento en 2017, con lo que se convirtió en la tercera consola más vendida en la historia (solo superada por la PlayStation 2 y la Nintendo DS).

Mi primer día con Nintendo Switch 2

El primer chileno con una Nintendo Switch 2

El pasado 2 de mayo, Nintendo lanzó las preventas de la Switch 2 en varios países, incluyendo a Chile.

“Se agotaron en veinticinco minutos”, cuenta a La Tercera Daniel Aladro, co-fundador de Bestmart.cl, tienda especializada en electrónica de consumo.

La noche del miércoles, en un bar de Providencia, varios fanáticos se aglomeraron para recibir el nuevo dispositivo.

“Queríamos volver a los eventos de videojuegos de antes. La gente estaba realmente feliz de que volvieran este tipo de cosas que alguna vez se hacían en Zmart”, cuenta Aladro de Bestmart, una de las tiendas que primero entregó los equipos a sus clientes.

“Full contento”, alcanzó a decir en el evento Heber Herraz, consignado por Bestmart como el primer chileno en tener la Nintendo Switch 2 en el país.

Pero también hubo otros compradores que pidieron entrega a domicilio o el retiro en tienda.

“La compré la madrugada que se inició la preventa con el miedo latente de que podría agotarse, como estaba ocurriendo fuera de Chile”, cuenta a La Tercera Axel Christiansen, periodista especializado en tecnología y entusiasta de Nintendo.

“Finalmente no fue el caso, pero al menos pude asegurar una a minutos de haber empezado la preventa. La compré en 8-Bits, una tienda de confianza y que además ofrecía retiro en tienda porque no confiaba en el envío”, añade.

Luego sigue: “Yo ya la había probado en Nueva York en el evento de estreno (...) llama la atención que efectivamente es más robusta y se siente menos juguete que la anterior, aunque también es prácticamente lo mismo, el seteo es igual, la caja no viene con nada que no se haya visto antes, lo cual por un lado es bueno porque para un antiguo usuario de Switch todo es bien intuitivo, pero por otro lado también se extraña algo que fuera más novedoso, porque al final la Switch 2 se siente como ‘una Switch pero mejor’, nada más y nada menos”.

“La compré ayer, en una oferta en Líder… se supone que llega hoy”, cuenta a La Tercera la influencer LaJoseVlog, quien hizo un unboxing en el evento de Bestmart.

“Yo tengo la primera Switch y la OLED, y en esta Switch 2 se nota la diferencia en materiales , detalles en textura, más grande notoriamente, pantalla rica, los joycon tienen un no-sé-qué que gustan mucho. No sé si es el color en negro mate, la textura, el tamaño o los botones, pero se sienten realmente muy bien”, agrega.

“Lástima que no tienen efecto Hall, así que van a tener sí o sí el drift [NdE: un problema que causa que los joysticks se muevan solos, incluso cuando no se están tocando], por eso compraré otros mandos o uso los de Xbox que son los mejores para mi gusto”, detalla la bloguera de tecnología.

Mario Kart World de la Switch 2

Serkan Toto, de la consultora Kantan Games de Tokio, explica que no le “sorprendería si la Nintendo Switch 2 rompe los récords de ventas en las próximas semanas y meses”.

En Japón, la tienda en línea de Nintendo tenía 2,2 millones de pedidos de preventa para la Switch 2, un “nivel increíble que la industria nunca había visto”, según Toto.

¿Vale la pena el alto precio?

La Nintendo Switch 2 tiene ocho veces el almacenamiento de la primera versión, el triple de memoria RAM y sus controles, que ocupan imanes, también pueden ser utilizados como un mouse de computador.

Sus nuevas funciones permiten a los usuarios chatear mientras juegan en línea y compartir juegos con amigos. Pero Nintendo tiene el inmenso desafío de replicar el éxito que tuvo la primera consola Switch.

Entre los mayores retos figura la incertidumbre creada por los aranceles estadounidenses y el elevado precio de la consola.

La Nintendo Switch 2 cuesta 449,99 dólares en Estados Unidos ( en Chile se puede encontrar desde los $629.990 en tiendas), por encima de los 299,99 dólares del original.

Ambas son consolas híbridas que pueden conectarse a un televisor o ser usadas de manera móvil. Y los nuevos juegos del Switch 2, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza también son más caros que los títulos originales.

Donkey Kong Bananza

“Lo que más me llamó la atención fue el tamaño y la calidad de su construcción, se siente menos como un juguete y más como una consola y el salto gráfico y en presentación es bien impactante viniendo de una consola que ya se sentía precaria, como la Switch 1”, dice Axel Christiansen.

“Pero no dejan de ser los mismos menús y la misma experiencia ahora con distintos sonidos y mejor resolución. Sé que es poco, pero el fan de Nintendo se conforma con poco”, agrega el periodista.

“ Me llama la atención su precio, es demasiado cara , pero la compré para hacer contenido”, comenta LaJoseVlog. “Si tienes la Switch 1 y anda mal, fallando o la batería no dura mucho, claro que vale la pena si estás pensando en comprarla. Pero si aún sirve, yo no la compraría, lo hice por mi trabajo, y porque la compramos entre dos, pero su precio no vale la pena”.

“Nintendo sabe que sus fanáticos lo dan todo y por eso se confía, por eso subió tanto sus precios, y pese a las mejoras de la consola no vale para nada ese precio”, dice la bloguera de tecnología.

“Sobre el precio, la verdad si tienes más de una consola, no creo que se justifique. Por lo menos el alza en precio sugerido en Estados Unidos fue de 100 dólares pero acá, siendo prácticamente el doble de la anterior, no se justifica para nada, sabiendo que por menos de ese precio puedes encontrar una PS5”, recomienda Axel Christiansen.

“Es evidente que tenía que ser más cara si es más grande, trae un mejor procesador, una mejor pantalla y es un mejor producto, pero el sobreprecio que tiene en Chile no creo que se justifique”, advierte.

Luego, cierra: “Ahora, si lo único que uno juega es Switch y ninguna otra consola más, aunque sea cara creo que es totalmente justificable o por lo menos digna de esperar alguna oferta. De hecho ayer ya habían algunas rebajas usando ciertos medios de pago en ciertas tiendas, lo que da a pensar que puede ser de esos productos que bajan de precio en algún Cyber futuro”.

Nintendo Switch 2

Aluvión de pedidos

Vendedores en Estados Unidos, Europa y mercados más pequeños como Chile se preparan para un aluvión de fanáticos, y algunas tiendas permanecen abiertas hasta medianoche para recibirlos.

“Me emociona mucho recogerlo a medianoche”, comentó a la agencia AFP Ángel Cáceres, de 22 años, en el lanzamiento en Nueva York.

En Europa, ante la enorme demanda, algunos vendedores debieron cancelar pedidos. La tienda británica Game dijo que estaba “trabajando fuerte para cubrir todos los pedidos anticipados que sea posible”.

En Chile, Bestmart todavía cuenta con unidades disponibles de la Nintendo Switch 2 , en la versión bundle que incluye una copia digital de Mario Kart World.

Nintendo Switch 2 NINTENDO

Nintendo prevé que enviará 15 millones de consolas Switch 2 durante 2025, más o menos igual que la Switch 1 en el mismo período después de su lanzamiento.

Switch 2 “tiene un precio relativamente elevado” comparado con su antecesor, admitió el presidente de la empresa, Shuntaro Furukawa en mayo.

“No será fácil” mantener el impulso inicial, advirtió.

Aunque Nintendo comenzó a diversificarse construyendo parques temáticos y financiando películas, según analistas, el 90% de sus ingresos proceden de la Switch.