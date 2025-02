¿Cine o videojuego? Probamos el remasterizado de Horizon Zero Dawn en PS5

Apenas iniciado Horizon Zero Dawn Remastered, la sensación es de urgencia. Un misterio que pide ser resuelto, en un mundo abierto primitivo e infestado de máquinas salvajes, lo atraviesa todo.

Aloy, la protagonista de esta historia, es marginada por sus pares y desconoce el motivo del desprecio.

“Una cosa es matar a una bestia”, le enseña Rost, en los primeros minutos de juego, una especie de racconto con el tutorial básico de los movimientos de caza y sigilo, “y otra cosa es matar a una máquina”.

Horizon Zero Dawn Remastered

Aloy es una marginada sistemáticamente “evitada” por sus pares, y al mismo tiempo, entrenada con rigor para sobrevivir en un mundo post apocalíptico y distópico, con la naturaleza en esteroides y los humanos agrupados en pequeños caseríos tribales.

Al llegar a su edad “actual”, cuando la narración alcanza el momento in media res de la historia, Horizon Zero Dawn Remastered asoma como un enorme ARPG con mucha fluidez de movimientos y, cada tanto, un hermoso mundo abierto plagado de monstruos mecánicos que ofrecen combates emocionantes.

Horizon Zero Dawn Remastered

A la media hora de juego, la historia se vuelve tan inmersiva que cuesta salirse de la dinámica de aprendizaje y experiencia de la protagonista y su tutor.

Son tan variadas las opciones de combate como los peligros, y morir no es una opción para seguir avanzando: a medida que vas guardando el juego en “fogatas” repartidas por todo el mapa, la amenaza de la muerte equivale a perder parte del progreso.

Horizon Zero Dawn Remastered

Son aproximadamente 26 especies distintas de máquinas con apariencia de animales y dinosaurios que deambulan por este futuro retorcido. Las bestias lucen intimidantes, pero lo cierto es que tienen varios puntos débiles que Aloy puede escanear y atacar.

Por ejemplo, si lanzas una flecha de fuego al abultado contenedor de un Sawtooth, ubicado aparatosamente bajo su vientre, o a las espaldas de los dóciles Grazers, provocarás una explosión masiva en medio de una batalla que seguro te dejará sin aliento.

Los combates, algo así como el centro líquido del juego, son uno de los puntos más altos. Mezcla de sigilo, agilidad, precisión y destreza, sobre todo en las dificultades más elevadas, tienen varios pasajes para subrayar.

Horizon Zero Dawn Remastered

¿Cine o videojuego? El veredicto de Horizon Zero Dawn Remastered

Habría que hacer memoria hasta Metal Gear Solid para explicar los títulos con la ambición de echar abajo todas las barreras entre cine y videojuegos.

Aquella idea tal vez inaugurada por Hideo Kojima de los juegos de sigilo, donde el jugador comienza desarmado y debe evitar ser visto por los enemigos en lugar de (no solo) luchar contra ellos.

Horizon Zero Dawn Remastered pertenece a esa raza, especie de película además de videojuego, debido a las largas escenas cinemáticas y a una narrativa ingeniosa y que toca inesperadamente temas profundos, en medio de un título de rol y acción con la firma de Guerrilla Games y Nixxes (la misma casa de Ghost of Tsushima y Ratchet & Clank).

Horizon Zero Dawn Remastered

¿Vale la pena esta versión remasterizada de PS5?, se preguntarán quienes jugaron al Horizon Zero Dawn original de 2017 en PlayStation 4. Más allá de las mejoras gráficas y de audio, o la manida compatibilidad con los DualSense, la respuesta es sí.

Es un gran videojuego de rol y acción, que invita a tomar el arco o la lanza con Aloy, la joven cazadora de máquinas que deberá descubrir el misterio tras su origen y su propio destino, entre una pila de (spoiler alert) cadáveres, para redimir a su mundo de una perdición inminente.

Horizon Zero Dawn Remastered

Si ya tenías el juego en tu biblioteca digital, pagar US$10 para la remasterización de PS5 es una obviedad. Y si por alguna razón nunca jugaste Horizon Zero Dawn (durante la pandemia PlayStation regaló Horizon Zero Dawn de manera gratuita, sin necesidad de PlayStation Plus), obtendrás la mejor versión del juego, con el DLC Frozen Wilds, por US$50.