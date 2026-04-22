Christian Garin tendrá una nueva oportunidad: clasifica a última hora al cuadro del Masters 1000 de Madrid

Después de un martes para el olvido, Christian Garin vuelve a sonreír. El chileno había quedado eliminado estrechamente en la última ronda de las clasificaciones del Masters 1000 de Madrid ante el estadounidense Martin Damm Jr. y tampoco tuvo éxito en el sorteo de lucky losers, donde había dos cupos para tres jugadores. Sin embargo, todo eso cambió durante esta jornada.

Este miércoles, Gago recibió una noticia de última hora que alegró su día, luego de que el neerlandés Botic van Zandschulp (52°) decidiera restarse del torneo por una lesión, lo que le permitió acceder al main draw y tener la posibilidad de defender los 100 puntos que debe revalidar de su título en el Challenger de Mauthausen el año pasado.

De este modo, el nacido en Arica se estrenará este jueves frente al belga Alexander Blockx (69°), una de las grandes promesas del tenis de ese país. Ambos registran un único enfrentamiento, que se produjo en las Qualifiers de la Copa Davis 2025, donde el chileno se impuso por 7-6(6) y 6-1. En aquella llave Garin fue descalificado tras negarse a jugar luego del empujón que recibió de Zizou Bergs en el cuarto punto.

De ganar, el pupilo de Martín Rodríguez se medirá con el estadounidense Brandon Nakashima (32°).

Tabilo debuta

Este miércoles, Alejandro Tabilo (43°) se medirá ante el francés Valentin Royer (72°) en su estreno en el cuadro principal del certamen madrileño. El encuentro está programado para el mediodía chileno.

De imponerse, su rival será el checo Jiri Lehecka (14°), un rival al que enfrentó hace unos días en la tercera ronda del Masters 1000 de Montecarlo, con victoria para el europeo en tres sets.