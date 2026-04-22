El precio del petróleo roza los US$ 100 tras incautación de barcos en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán

Los precios internacionales del petróleo subían este miércoles y el crudo Brent rozaba los US$ 100 luego del aumento de las tensiones militares en el Estrecho de Ormuz que anulaban completamente el efecto de la extensión de la tregua con Irán que anunció ayer Donald Trump.

El barril WTI que se cotiza en Nueva York y sirve a de referencia para Chile anota un alza de 0,75%, superando los US$ 90, mientras que el barril Brent del Mar del norte que se cotiza en Londres sube un 0,10% y se ubica en US$ 99,19 al cierre de esta edición.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este miércoles la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz, argumentando que “pusieron en peligro la seguridad marítima” y que navegaban en la zona “sin los permisos necesarios”, en medio de las tensiones en esta estratégica vía a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La Armada de la Guardia Revolucionaria indicó que los buques son el “MSC-Francesca”, al que vincula con Israel, y el “Epaminodes”, antes de reseñar que “pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”.

Hay que recordar que ayer el presidente de Estados Unidos declaró que prolongaría su tregua temporal con Irán más allá del plazo previamente establecido, alegando una situación política “gravemente fracturada” dentro de Teherán.

El alto el fuego se mantendrá vigente hasta que los líderes iraníes presenten una propuesta unificada para poner fin a las hostilidades con Washington e Israel, afirmó en una publicación en Truth Social. Mientras tanto, Estados Unidos continuará con el bloqueo de los puertos iraníes.

El petróleo Brent roza los US$ 100 tras incautación de buques en el Estrecho de Ormuz

Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, afirmó en una nota publicada el miércoles y que reproduce CNBC que los mensajes contradictorios de Trump y la insistencia del presidente en que el bloqueo estadounidense continuará significan que los inversores “siguen jugando a las adivinanzas”.

«Las insinuaciones de la parte iraní de que no asistirán a las conversaciones de hoy en Pakistán y el ataque a un buque portacontenedores frente a las costas de Omán aumentan la incertidumbre», declaró Mould. «Tras haber alcanzado niveles alarmantes por encima de los 100 dólares por barril, los precios del petróleo han caído por debajo de este nivel, pero aún reflejan la difícil situación que atraviesan los mercados energéticos mundiales».