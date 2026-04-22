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    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    La vocera Mara Sedini respaldó a la Ministra del Deporte, quien hace algunos días indicó que una de las prioridades de la cartera sería "entregarle ropa linda a los deportistas".

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco. Luis Quinteros/Aton

    La vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió en defensa de la ministra del Deporte Natalia Duco tras los últimos dichos de la exlanzadora, quien hace algunos días aseguró que una de las prioridades de la cartera sería “entregarle ropa linda a los deportistas”.

    Cuestionada por estas palabras, Sedini remarcó que “siempre supimos que uno de los grandes problemas o desafíos de la instalación del Gobierno iba a ser el tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro o alguna autoridad de este Gobierno”.

    La verdad es que no tenemos tiempo para eso”, complementó antes de indicar algunas de las medidas que se están discutiendo en La Moneda como Escuelas Protegidas y el Plan de Reconstrucción Nacional.

    “Tenemos dos proyectos que son emblemáticos hoy día en el Congreso (...) no tenemos tiempo para estar enfocados en interpretaciones de mala fe. Nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no del debate y peleas chicas”, cerró Sedini.

    La reflexión de Natalia Duco

    Las palabras de la ministra Duco se produjeron durante el lanzamiento del torneo ITTF World Para Future Santiago 2026. En la inauguración del certamen, la secretaria de Estado se reunió junto a Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile (Copachi) y abordó lo que, a su juicio, son las tareas a cumplir para la cartera que comanda. Es más, el propio timonel del paraolimpismo fue el que la alentó a revelar los detalles que se trataron en la reunión entre ambos organismos.

    Quiero adelantarles que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”, partió diciendo.

    Para Duco, la estética de la indumentaria es algo fundamental al momento de competir. “La ropa que uno usa para representar a Chile es mucho más que un polerón; es la ropa que usa el superhéroe cuando va a la pelea. Entonces, si uno va fea con la polera mala, ya perdiste. Uno tiene que ir tan lindo vestido que los demás quieran tu buzo, porque eso quiere decir que ya ganaste. Entonces, esa es mi obsesión: tener un equipamiento en Chile a la altura de lo que merecemos”, agregó.

    Las palabras de la exlanzadora de la bala causaron reacciones. La cuenta oficial del Team ParaChile subió el registro a sus cuenta oficiales, pero lo borraron inmediatamente. Mientras que la gimnasta nacional Makarena Pinto realizó sus descargos. “Lo fundamental para cualquier deportista es contar con un equipo médico, igualdad de género, mejores condiciones de viajes y que nadie tenga que pagar por representar a Chile. El respeto y la justicia en las evaluaciones son la base. Es increíble que la vestimenta siga siendo un conflicto; hace poco pedí el equipo necesario para viajar y me fue negado. No debería ser una lucha obtener lo mínimo para competir con dignidad”, lanzó la medallista de oro en los Juegos Odesur 2022.

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