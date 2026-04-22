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    Compañero de Darío Osorio en el Midtjylland se encuentra en estado de gravedad tras ser atacado con un cuchillo

    El volante de 19 años Alamara Djabi debió ser intervenido de urgencia debido a la complejidad de sus lesiones.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Compañero de Darío Osorio en Midtjylland es atacado con un cuchillo. Foto: @fcmidtjylland / X

    La preocupación ronda en el Midtjyland de Darío Osorio. En las últimas horas se dio a conocer que uno de los integrantes de la plantilla había sido atacado con un cuchillo, situación por la cual debió ser operado de urgencia.

    Se trata de Alamara Djabi de 19 años, quien sufrió un ataque con un arma blanca el fin de semana en Herning, al oeste de Dinamarca.

    “La vida de Alamara Djabi corrió peligro y tuvo que ser operado de urgencia. Después tuvo que pasar otra operación y tras una actuación profesional del personal de emergencia y del personal del hospital, su estado es ahora estable. Ha despertado del coma artificial y se encuentra bien, considerando las circunstancias”, informó el club a través de sus redes sociales.

    Además, agregaron que “El FC Midtjylland mantiene un diálogo y una colaboración estrechos con las autoridades y le brinda apoyo a él y a su familia”.

    Djabi, nacido en Guinea Bisáu, se unió hace tres años al equipo proveniente del Benfica portugués. Si bien es uno de los jugadores habituales en el equipo juvenil de Midtjylland, también ha tenido la posibilidad de sumar minutos con el primer equipo en la liga danesa.

    Por lo pronto, y a la espera de una evolución favorable, la policía se encuentra investigando las razones del ataque, teniendo como una de las posibles causas una disputa personal en medio del ambiente nocturno de la ciudad.

    Además, según reportan desde España, las autoridades tendrían identificado a un sospechoso, aunque todavía no se ha efectuado la detención del eventual atacante.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolMidtjyllandDarío OsorioAlamara Djabi

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