Presidente de la Comisión de Hacienda llama a legislar durante semana distrital proyecto de Reconstrucción Nacional

El diputado Agustín Romero (Republicano), presidente de la Comisión de Hacienda, llamó este miércoles a que se pueda discutir la posibilidad de realizar trabajo legislativo durante la semana distrital para así legislar con prontitud el proyecto de Reconstrucción Nacional del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa, que involucra una serie de medidas en ámbitos como el tributario, medioambiente, reconstrucción y educación, fue firmada durante la mañana de este miércoles por el mandatario.

Poco antes de este hecho, en una entrevista con Radio 13 C, Romero abordó los tiempos esperados para que este proyecto pueda ver la luz. Durante los días anteriores, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, había señalado que esperaba que la iniciativa estuviera aprobada durante los primeros días de septiembre.

En ese sentido, el diputado enfatizó que los tiempos de legislación dependerán de la urgencia con que ingrese el proyecto. “Dependiendo de la urgencia, yo calculo más o menos que esto debiera estar votándose en la Cámara, me gustaría, antes del 21 de mayo ”, detalló Romero.

Precisamente para que pueda cumplirse con este plazo señalado, el parlamentario enfatizó en la necesidad de poder legislar durante alguna semana distrital.

“A mí me gustaría, yo estoy disponible, y espero que todos los parlamentarios estemos disponibles, de poder atender una urgencia social durante la semana distrital. Pero de no ser así, nosotros tenemos una semana menos de trabajo legislativo”, señaló al respecto.

En ese sentido, detalló que si no se aprueba el legislar en semana distrital, el proyecto podría ser retomado a principios de mayo “con algunas audiencias y el inicio de la votación general en la comisión, la votación particular después en la propia comisión, donde se van haciendo las indicaciones y donde se va afinando el detalle de la ley misma para votar en la sala en un solo acto”.

“Esto se va a ingresar de todas maneras con algún grado de urgencia o discusión inmediata o suma urgencia. Y en ese caso se vota, se hace votación general y votación particular en el mismo acto”, agregó al respecto.