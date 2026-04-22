Jefe de bancada DC y megarreforma de Kast: “Nuestra decisión de rechazar puede variar con proyecto en mano”

En el programa Desde La Redacción de La Tercera, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, se refirió a la postura de la colectividad frente a la megarreforma del gobierno que ingresa este miércoles al Congreso.

El parlamentario sostuvo que con la información conocida hasta ahora, sin la iniciativa denominada de Reconstrucción Nacional en mano, en la tienda mantienen una posición crítica respecto a ciertos aspectos.

“Estamos bastante desacuerdo con algunos aspectos que nos parecen clave. Que exista invariabilidad tributaria por 25 años nos parece que en realidad es algo que no podría suceder, porque va a impedir que los siguientes presidentes, casi los cinco siguientes presidentes, puedan tomar decisiones en materia tributaria. Por otro lado, una ley miscelánea donde incorpora distintos aspectos y no exclusivamente aspectos tributarios, casi disfrazando una reforma constitucional por reconstrucción, en realidad es algo que no nos parece en la forma”, dijo.

Requerido sobre la posibilidad de que su bancada apruebe la idea de legislar, señaló: “Dependiendo de cómo el proyecto se ingrese, las características que tenga, los bordes que tenga, las limitaciones que incorpore, evidentemente que nuestra decisión puede variar con proyecto en mano”.

“Luego de ingresar el proyecto nuevamente nos vamos a reunir (la bancada) para empezar a desmenuzarlo y también ver estos puntos rojos que nosotros hemos puesto en los bordes de lo que conocemos”, reforzó.

Respecto a la postura mostrada el viernes pasado por el presidente de su tienda, diputado Álvaro Ortiz, apuntó: “Nosotros esta decisión la tomamos la semana pasada al interior de la bancada y el diputado y presidente del partido es parte también de la bancada, entonces quizás había una aspiración distinta, pero claramente hoy día esta decisión que se toma es de la bancada. Y algo puede variar, claro, por supuesto, porque con proyectos en mano es más fácil, más factible, realizar un análisis correcto de un proyecto de ley”.

Reserva de constitucionalidad

El jefe de los diputados DC dijo que la postura de la tienda previo al ingreso del proyecto al Parlamento se debe a que no existió un trabajo prelegislativo con ellos por parte del Ejecutivo.

“La discusión se va a basar en lo que hoy conocemos, pero tampoco descartamos la posibilidad de reunirnos con el ministro de Hacienda y con el ministro del Interior para poder tener una claridad respecto de cuáles son los aspectos e indicaciones que la Democracia Cristiana y la bancada de diputados va a realizar respecto de este proyecto”, enfatizó.

En ese sentido, planteó que “mientras la bancada no tenga detalles de la manera en cómo viene este proyecto de ley, evidentemente que de lo que se conoce vamos a tener aprensiones y esas aprensiones, bajo nuestro criterio, tienen un borde que es la reserva de constitucionalidad, porque algunas normas podían ser inconstitucionales”.

“Frente a eso, nadie, ni el máximo diálogo posible, puede estar encima de la Constitución. Pero es de lo que se conoce por dichos públicamente. Pero el momento de la verdad va a ser hoy, cuando tengamos el proyecto de ley y lo podamos analizar y podamos ver qué tan rojos son estos bordes que hemos puesto nosotros en la bancada y que son varios puntos que vamos a revisar y analizar correctamente”, zanjó.

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