“Lo siento”: Tucker Carlson, uno de los mayores aliados de Trump, se disculpó por su papel en la elección del presidente

Tucker Carlson expresó su profundo remordimiento por haber ayudado a Donald Trump a ser elegido en la campaña presidencial de 2024.

El arrepentimiento de Tucker Carlson por haber ayudado a Donald Trump a ganar la presidencia ha alcanzado un nuevo nivel. El presentador de podcasts conservador afirmó sentirse “atormentado” por su apoyo al mandatario estadounidense y en una extraordinaria disculpa pública pidió “un momento para reflexionar sobre nuestra propia conciencia”.

Carlson hizo este comentario durante una conversación con Buckley Carlson, su hermano y exredactor de discursos de Trump, en el programa The Tucker Carlson Show el lunes, donde se analizó el abandono de los valores conservadores tradicionales en un Partido Republicano ahora dominado por Trump.

“Tú, yo y todos los demás que lo apoyamos -tú escribiste discursos para él, yo hice campaña por él- quiero decir, estamos implicados en esto, sin duda”, señaló el expresentador de Fox News.

“No basta con decir: ‘Bueno, cambié de opinión’. O como: ‘Oh, esto es malo. Me retiro’. Es como si, de maneras muy sutiles, pero reales, tú, yo y millones de personas como nosotros fuéramos la razón por la que esto está sucediendo ahora mismo”, continuó.

“Creo que es un momento para confrontar nuestra propia conciencia. Nos atormentará durante mucho tiempo. Quiero pedir disculpas por haber engañado a la gente. No fue intencional. Eso es todo lo que diré”, añadió.

Según USA Today, los comentarios sobre el episodio, que cuenta con más de 770.000 visualizaciones en YouTube, expresaron un arrepentimiento similar. Los espectadores citaron la guerra, la relación del presidente con Israel, la gestión del asesinato de Charlie Kirk y la respuesta a los archivos de Jeffrey Epstein como los motivos de su desesperación.

Tucker Carlson expresses regret over supporting President Trump, saying in a video that he would "be tormented by it for a long time" and apologized for "misleading" people. https://t.co/AWuGAgiIb2 — NBC News (@NBCNews) April 22, 2026

“La pregunta es: ¿qué es esto?”, preguntó Carlson. “¿Era este el plan desde el principio? No quiero parecer un paranoico de las teorías conspirativas, pero claramente había indicios de falta de ética. Lo sabíamos”.

Del amor al odio

El rechazo de Carlson a Trump se produce tras años de apoyo público al presidente.

Durante la campaña electoral de Trump en 2016, mientras Carlson colaboraba con Fox News y su hermano era redactor de discursos, se refirió al “extraño carisma” del candidato, recuerda The Guardian.

Para 2020, ya elogiaba abiertamente la agenda de “Estados Unidos primero” de Trump, y posteriormente se hizo eco de las falsas afirmaciones del magnate de que las elecciones habían sido “amañadas” a favor de Joe Biden.

En 2024, Carlson se sumó por completo al movimiento MAGA, haciendo campaña con Trump en Arizona cinco días antes de las elecciones y elogiando a Trump como un “líder nacional” en la Convención Nacional Republicana de ese año.

Donald Trump estrecha la mano de Tucker Carlson en un acto de campaña en Duluth, Georgia, el 23 de octubre de 2024. Carlos Barria

En ese evento, Carlson calificó la supervivencia de Trump a un intento de asesinato en Butler, Pennsylvania, como una “intervención divina” en un discurso que fue visto 1,7 millones de veces, y añadió: “La vida pública de Donald Trump ha consistido en recordarnos un hecho: el deber de un líder es con su pueblo, con su país, y con nadie más. Ese es el punto... Democracia”.

Sin embargo, durante la fase de presentación de pruebas de la demanda interpuesta por Dominion Voting Systems contra Fox News en 2023 por acusaciones de fraude electoral, se reveló que Carlson había menospreciado en privado la primera presidencia de Trump, calificándola de “desastre” en un mensaje de texto enviado a un colega dos años antes.

“Estamos muy, muy cerca de poder ignorar a Trump casi todas las noches. De verdad que no puedo esperar”, escribió. “Lo odio con toda mi alma… No puedo soportar mucho más de esto”.

La policía desaloja el Capitolio con gas lacrimógeno mientras simpatizantes de Donald Trump se congregan en el exterior, en Washington, el 6 de enero de 2021. Stephanie Keith

El 6 de enero de 2021, el día en que una turba pro-Trump irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos mientras el Congreso intentaba certificar los resultados de los comicios, Carlson le envió un mensaje de texto a su productor diciendo que Trump es “una fuerza demoníaca, un destructor. Pero no nos va a destruir”.

Carlson fue despedido de Fox News en 2023 poco después de que se resolviera la demanda, que le costó al medio 787 millones de dólares. El comentarista conservador trabajó 14 años en la cadena de cable.

“El anticristo”

Su ruptura con Trump se produjo de forma más notable en 2025, cuando él y otras figuras del movimiento MAGA presionaron para que el Ejército estadounidense se mantuviera al margen del conflicto entre Israel e Irán, citando su promesa de campaña para la Casa Blanca en 2024 de “prevenir la Tercera Guerra Mundial”. En aquel momento, el expresentador de Fox News acusó a Trump de ser “cómplice del acto de guerra” en un boletín informativo.

Trump arremetió contra Carlson mientras respondía a las preguntas de los periodistas. “No sé qué está diciendo Tucker Carlson. Que vaya a una cadena de televisión y lo diga para que la gente lo escuche”, dijo el mandatario.

En las últimas semanas, Carlson ha criticado cada vez más al presidente en diversos temas, desde las acciones de Trump en Venezuela e Irán hasta su distanciamiento con el Papa León XIV.

Tucker Carlson suggests Trump might be the ANTICHRIST after president shared AI image of himself as Jesus https://t.co/8wlqe4BKaU — Daily Mail (@DailyMail) April 17, 2026

De hecho, sobre la guerra en Irán, Carlson, de 56 años, dijo que él y sus compañeros republicanos están “implicados” en la “Operación Furia Épica”, que calificó de “absolutamente repugnante y malvada”.

Las palabras del expresentador de Fox News han provocado la ira del inquilino de la Casa Blanca, quien afirmó que el presentador de podcasts conservador tenía un “coeficiente intelectual bajo” y despotricó: “¡No tolero a los tontos que agitan las manos como Tucker Carlson, que ni siquiera pudo terminar la universidad, estaba destrozado cuando lo despidieron de Fox y nunca ha vuelto a ser el mismo! ¡Quizás debería consultar a un buen psiquiatra!”.

I know why Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens, and Alex Jones have all been fighting me for years, especially by the fact that they think it is wonderful for Iran, the Number One State Sponsor of Terror, to have a Nuclear Weapon — Because they have one thing in common,… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 9, 2026

En respuesta a una solicitud de comentarios por parte de USA Today, la Casa Blanca hizo referencia a la publicación de Trump del 9 de abril en Truth Social, en la que criticaba a Tucker Carlson y a otros comentaristas conservadores que se han distanciado de él por la guerra, entre ellos Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones, diciendo que tienen un “coeficiente intelectual bajo” y que son “gente estúpida”.

Según The Guardian, las últimas declaraciones de Carlson se producen después de que dijera a Newsmax a principios de abril: “Siempre me ha gustado Trump y sigo sintiendo lástima por él, como por todos los esclavos. Está acorralado por otras fuerzas. No puede tomar sus propias decisiones. Es terrible de ver”.

Luego, Carlson se preguntó en su podcast si Trump era “el anticristo” después de que el presidente lanzara una serie de ataques verbales contra el Papa León XIV, nacido en Estados Unidos y crítico de la guerra contra Irán. El presidente estadounidense también publicó en redes sociales una imagen generada por IA de sí mismo como Jesucristo.

Only someone who wrote speeches for Donald Trump in 2015, voted for him three times and lost friends defending him can fully understand how painful the current betrayal is. Uncle Buck explains.



0:00 Monologue

2:20 Why Did Buckley Support Trump So Early On?

13:14 John McCain… pic.twitter.com/AV5yxiUopv — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) April 20, 2026

“Se está burlando de Jesús. Se está burlando del cristianismo. La figura central de la religión está siendo objeto de burla”, dijo el presentador de The Tucker Carlson Show. “¿Podría ser este el anticristo? Bueno, ¿quién sabe? Al menos esa es mi conclusión. ¿Quién sabe?”.

En sus últimas declaraciones, Carlson reiteró sus críticas a la guerra en Irán, diciendo que Trump “claramente no tenía ningún plan para (esta), no estaba entusiasmado con (esta), era plenamente consciente de los riesgos, plenamente consciente de que era una traición a sus promesas explícitas de 10 años de no hacer esto; lo hizo y lo hizo en contra de su voluntad”.