Trump afirma que “es posible” que las conversaciones con Irán en Pakistán se reanuden tan pronto como el viernes

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump podría reanudar las conversaciones con Irán en Pakistán tan pronto como el viernes. Así lo dieron a conocer fuentes en Washington y en Islamabad al diario New York Post.

Las fuentes en Pakistán destacaron los esfuerzos de mediación positivos con Teherán y que se había renovado la posibilidad de nuevas conversaciones de paz en las próximas 36 a 72 horas. Al ser consultado por The Post sobre este posible avance, Trump respondió por mensaje de texto: “¡Es posible! Presidente DJT”.

Esto se produce un día después de que el mandatario anunciara que prorrogaría el actual alto el fuego con Irán hasta que su dividido liderazgo pueda presentar “una propuesta unificada”.

“He dado instrucciones a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y capacitadas, y por lo tanto extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y se concluyan las conversaciones, de una forma u otra”, dijo en una publicación en Truth Social el martes.

Desde entonces, Islamabad ha continuado trabajando a través de sus canales diplomáticos con Irán, y el plazo se basó en una evaluación de ese trabajo, según una fuente paquistaní que habló con el tabloide.

“El alto el fuego se mantiene a pesar de la escalada retórica, lo que indica buenas intenciones por ambas partes”, dijo la fuente. “No ha habido escalada militar por ninguna de las partes”. “Pakistán sigue siendo el mediador clave”, añadió.

Pero sin un acuerdo, ni siquiera sin conversaciones, Trump sigue sopesando más opciones militares y ha mantenido el bloqueo en el estrecho de Ormuz .