SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

    Asegura que las embarcaciones, una de las cuales vincula con Israel, "pusieron en peligro la seguridad marítima" en la zona.

    Por 
    Europa Press
    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press CENTCOM

    La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este miércoles la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz argumentando que “pusieron en peligro la seguridad marítima” y que navegaban en la zona “sin los permisos necesarios”, en medio de las tensiones en esta estratégica vía a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que los buques son el “MSC-Francesca”, al que vincula con Israel, y el “Epaminodes”, antes de reseñar que “pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”.

    Así, ha recalcado que estos buques “intentan salir del estrecho de Ormuz de forma secreta y sin autorización”, al tiempo que ha manifestado que estas interceptaciones “van en línea con los derechos de la noble nación iraní en el estrecho de Ormuz”, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

    “Estos buques han sido trasladados a aguas territoriales de Irán para examinar su carga y documentos”, ha dicho. “La Armada de la Guardia Revolucionaria reitera que cualquier acción que altere la aplicación de las normas anunciadas por Irán para el tráfico en el estrecho de Ormuz, así como cualquier actividad contraria al paso seguro en esta vía estratégica, será supervisada constantemente”, ha reiterado.

    En este sentido, ha hecho hincapié en que “aquellos que lleven a cabo violaciones” de estas medidas serán objeto de acciones “legales” y “decisivas”. “Alterar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja”, ha apostillado en su comunicado.

    Apenas unas horas antes, la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica, había indicado que dos buques habían sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños “graves” en el puente de mando de uno de ellos, sin que por ahora esté claro si se trata de las mismas embarcaciones.

    Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta -tras aplaudir el paso de Teherán- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

    El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.

    Más sobre:IránOrmuzGuardia RevolucionariaBuquesEE.UU.TrumpMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma

    Presidente de la Comisión de Hacienda llama a que se pueda legislar durante semana distrital proyecto de Reconstrucción Nacional

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)

    Jefe de bancada del PDG y apoyo a megarreforma: “Tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”

    Lo más leído

    1.
    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma
    Chile

    El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma

    Presidente de la Comisión de Hacienda llama a que se pueda legislar durante semana distrital proyecto de Reconstrucción Nacional

    Jefe de bancada del PDG y apoyo a megarreforma: “Tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”
    Negocios

    Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

    El precio del petróleo roza los US$ 100 tras incautación de barcos en el Estrecho de Ormuz por parte de Irán

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones
    Tendencias

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Jugador de Rangers anuncia su retiro del fútbol a los 20 años para superar una depresión
    El Deportivo

    Jugador de Rangers anuncia su retiro del fútbol a los 20 años para superar una depresión

    Compañero de Darío Osorio en el Midtjylland se encuentra en estado de gravedad tras ser atacado con un cuchillo

    El gobierno aborda la polémica reflexión de Natalia Duco sobre la ropa que se le debe entregar a los deportistas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)
    Cultura y entretención

    Qué fue del experimentado detective del caso Matute Johns (y por qué fue removido)

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur
    Mundo

    Líbano adelanta que planteará a Israel una prórroga del alto al fuego y le exigirá el cese de las demoliciones en el sur

    La UE aprueba el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y nuevas sanciones a Rusia tras dos meses de veto húngaro

    La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago