La Guardia Revolucionaria de Irán incauta dos buques en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este miércoles la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz argumentando que “pusieron en peligro la seguridad marítima” y que navegaban en la zona “sin los permisos necesarios”, en medio de las tensiones en esta estratégica vía a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha indicado que los buques son el “MSC-Francesca”, al que vincula con Israel, y el “Epaminodes”, antes de reseñar que “pusieron en peligro la seguridad marítima al navegar sin permisos necesarios y manipular sus sistemas de navegación”.

Así, ha recalcado que estos buques “intentan salir del estrecho de Ormuz de forma secreta y sin autorización”, al tiempo que ha manifestado que estas interceptaciones “van en línea con los derechos de la noble nación iraní en el estrecho de Ormuz”, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

“Estos buques han sido trasladados a aguas territoriales de Irán para examinar su carga y documentos”, ha dicho. “La Armada de la Guardia Revolucionaria reitera que cualquier acción que altere la aplicación de las normas anunciadas por Irán para el tráfico en el estrecho de Ormuz, así como cualquier actividad contraria al paso seguro en esta vía estratégica, será supervisada constantemente”, ha reiterado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “aquellos que lleven a cabo violaciones” de estas medidas serán objeto de acciones “legales” y “decisivas”. “Alterar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja”, ha apostillado en su comunicado.

Apenas unas horas antes, la Agencia de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Armada británica, había indicado que dos buques habían sido objeto de disparos en las últimas horas en los alrededores del estrecho de Ormuz, incidentes que se han saldado sin víctimas pero con daños “graves” en el puente de mando de uno de ellos, sin que por ahora esté claro si se trata de las mismas embarcaciones.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta -tras aplaudir el paso de Teherán- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a la vía.

El propio Trump anunció el martes la extensión del alto el fuego temporal alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso diplomático, si bien insistió en que el bloqueo al estrecho de Ormuz seguirá en pie. El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo.