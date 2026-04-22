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    Jefe de bancada del PDG y apoyo a megarreforma: “Tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”

    Según sostuvo el diputado Juan Marcelo Valenzuela, "esta ley es tan importante que, por supuesto, nosotros estamos debatiendo hasta última hora".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que su colectividad aún no define su postura frente a la megarreforma impulsada por el Gobierno y que fue firmada por el Presidente José Antonio Kast, durante la mañana de este miércoles.

    En conversación con Radio pauta, es que el diputado afirmó que las conversaciones continúan y que durante esta mañana intentarán cerrar los últimos detalles.

    “Nosotros tuvimos conversaciones hasta largas horas de la noche y van a continuar en un ratito más”, añadiendo que “esta ley es tan importante que, por supuesto, nosotros estamos debatiendo hasta última hora cuáles son los márgenes de las cosas que hemos puesto sobre la mesa y ese diálogo lo estamos teniendo con el Gobierno”.

    De acuerdo a lo que explicó, durante esta mañana continuarán las conversaciones con el Gobierno y cerca de las 10:00 de la mañana darán a conocer su postura.

    “Nos vamos a reunir 9:30 horas en el Congreso para poder ajustar los últimos detalles que creo que es importante que nosotros tengamos claridad para después mostrar claridad a la ciudadanía”, mencionó, detallando que “el el ministro García Ruminot va a poder asistir esta mañana a la bancada del partido de la gente y ahí nosotros evidentemente apenas tengamos las noticias se lavamos a hacer saber”.

    Asimismo, el diputado abordó la votación del PDG apuntando que “esto no es igual a ser un regimiento para que quede claro, disciplina y unión tiene que ver con tener una mirada común respecto de las grandes reformas, de las grandes leyes, por supuesto que habrán excepciones, habrán casos donde alguien quiera hacer alguna señal o dar algún punto y eso es súper legítimo”.

    “En estas grandes leyes por supuesto que nosotros necesitamos estar alineados y vamos actuando en bloque, desde ese punto de vista nosotros vamos a analizar caso a caso en lo particular y además nosotros hemos definido que nosotros no somos oposición, somos proposición y hemos propuesto medidas concretas sobre la mesa que el Gobierno sigue estudiando”, añadió.

    Respecto a las medidas que plantea el proyecto, el diputado manifestó reparos respecto a la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, advirtiendo que, si bien podría ser viable, requiere estar acompañada de mecanismos como el FUT. “El tema de la rebaja corporativa por sí sola creo que es un tema que genera reflexión”, sostuvo, subrayando que sin medidas complementarias podría no tener un impacto positivo en los sectores medios.

    Finalmente, Valenzuela restó importancia a las críticas provenientes de otros sectores políticos por el diálogo con el Gobierno y afirmó que el foco del partido está en responder a las demandas de la clase media. “Lo único que nos mueve a nosotros es la gente, lo otro es parte de la discusión política que yo creo que la gente está cansada”.

    Más sobre:PDGJuan Marcelo ValenzuelaMegarreforma

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