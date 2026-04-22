El enfático llamado de los ministros al Congreso a avanzar en la idea de legislar la Megarreforma

En el acto de la firma del proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, la reforma clave del gobierno, el Presidente José Antonio Kast y dos de sus ministros hicieron un especial llamado al Parlamento, donde se decidirá el destino de esta iniciativa.

Primero fue el Mandatario, luego los titulares de Vivienda, Iván Poduje; y de Hacienda, Jorge Quiroz, quienes pidieron avanzar en la idea de legislar, el tramite inicial para poner en marcha la discusión del proyecto.

Y es que son varios los parlamentarios que han manifestado que no aprobarán esa primera instancia a propósito de la cantidad de aristas que contiene el proyecto: 43 medidas en total.

Por lo mismo, el mensaje fue claro. “La peor manera de legislar en este caso, es no haber conocido el proyecto de ley y a decir que uno se va a oponer a la idea de legislar", marcó el Presidente.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa misma línea, su sucesor en la palabra, Poduje, también insistió con el punto, apelando a avanzar en la reconstrucción de viviendas en Valparaíso, Ñuble y Biobío, que fueron arrasadas por los devastadores incendios en esas zonas.

“Hoy día estamos ante un hito republicano, que es parte de la historia de nuestro país. Todas las catástrofes, desde Chillán en adelante, han dado lugar a reformas. El 27-F no solo fue una ley de reconstrucción, sino que también fue un paquete de medidas que permitieran reactivar la economía y financiar la construcción. Los desastres son una tragedia que son parte de nuestra historia, pero también son una oportunidad”, dijo.

“Los recursos regulares del Ministerio de Vivienda se están acabando. Se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción de las viviendas quemadas. Por tanto, lo que yo quiero pedir hoy día es que este proyecto sea visto con una mirada republicana como ha sido en la historia de Chile los proyectos de reconstrucción”.

“Si la respuesta es negativa, es bueno que el Parlamento la haga saber. Y si es positiva, tenemos que acelerar la marcha para poder reconstruir. Ese sería mi mensaje”, cerró el titular del Minvu.

Luego, el jefe de la billetera fiscal se posó en el podio y señaló: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años, a tasas de crecimiento que no generan expectativas del futuro, a problemas de empleo extremadamente serios, a vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles”.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Este proyecto lo que hace, desde el punto de vista económico, complementando lo señalado por el ministro Poduje, es devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva a haber inversión”, continuó.

“Este es un proyecto responsable, se complementa con medidas de contención de gasto, pero también con medidas de ajustes de gasto superfluo, innecesarios, a veces escandalosos, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden”, agregó.

Dicho eso, marcó: “Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo”.