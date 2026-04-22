Quiroz tras firma de proyecto de Megarreforma: “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la Megarreforma del gobierno cuyo proyecto de ley denominado Reconstrucción Nacional ingresó hoy al Congreso para su tramitación luego de la firma del presidente José Antonio Kast.

En la ceremonia desarrollada en La Moneda, el jefe de las finanzas públicas hizo un duro diagnóstico sobre la situación actual de la actividad económica del país y también insistió sobre la estrechez fiscal que deberán gestionar.

“Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años. A tasas de crecimiento que no generan expectativas de futuro. A problemas de empleo extremadamente serios. A vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles”, dijo Quiroz.

En tal sentido, el titular del Ministerio de Hacienda dijo que este proyecto busca devolver a Chile la competitividad para mejorar los niveles de inversión y, con eso, acelerar las tasas de crecimiento del país y levantar el mercado laboral.

El secretario de Estado defendió especialmente en este punto la rebaja de impuesto de primera categoría (“recuperar la competitividad tributaria”), pero también la importancia que tiene para el ambiente de inversión la certeza jurídica.

El jefe de Teatinos 120 dijo que el proyecto de Reconstrucción Nacional es responsable y que complementa con medidas de contención de gastos: “medidas de ajustes de gastos superfluos, innecesarios, a veces escandalosos, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden”.