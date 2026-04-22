Doble parricidio en San Antonio: hombre es acusado de matar a su padre y madre con un cuchillo

Carabineros reportó la detención de un joven de 24 años, quien es apuntado como el autor del delito de doble parricidio, luego de dar muerte a sus padres en su domicilio en la localidad de Llolleo, comuna de San Antonio.

De acuerdo a información policial, personal de Carabineros concurrió hasta un inmueble ubicado en calle Las Perdices, luego de recibir llamados de auxilio por un presunto hecho de violencia intrafamiliar al interior de la vivienda.

Según se indicó tras una discusión familiar, el imputado habría atacado con un arma blanca a sus padres, ambos adultos, provocándoles la muerte en el lugar.

El jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, Pablo Alegría, indicó que “efectuado el trabajo de sitio de suceso, se encontraron dos personas fallecidas de sexo masculino y femenino, ambos mayores de edad, los cuales, al reconocimiento interno policial, presentaban diferentes lesiones en corto constante, siendo su causa de muerte una anemia aguda producto de estas lesiones”.

“Como dinámica de los hechos, se logró establecer la responsabilidad de un imputado como autor material de las lesiones en contra de las víctimas, el cual tendría un parentesco de hijo, habiendo dado muerte tanto a su madre como a su padre”, informó, añadiendo que el arma utilizada fue incautada, mientras que el detenido fue puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.