García dice que medidas como la eliminación del cobro de contribuciones para la tercera edad son un “riesgo” injustificado

El economista Pablo García estima que el megaproyecto del gobierno del Presidente José Antonio Kast plantea riesgos para la economía de Chile y que, dado el contexto del país, no se justifican.

“Acá el desafío es crecer más y resolver nuestra situación fiscal”, dijo García en entrevista con radio Duna.

Las alertas del exvicepresidente del Banco Central tuvieron que ver con la medida del subsidio al empleo, con la creación de un crédito tributario, por concepto de pago de remuneraciones de trabajadores que van entre las 7,8 UTM ($545 mil) y las 12 UTM ($838 mil), para ir en apoyo del empleo formal.

“Es política cara. No es algo que sea focalizado a los nuevos empleos o a la formalización, sino que es una política bastante generalizada y que, por lo tanto, puede que tenga efecto en creación de empleo, pero en términos del impacto fiscal es grande (...) yo creo que es demasiado caro para lo que finalmente puede generarte en términos de más empleo”, dijo García.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) también presentó reparos con eliminar el pago de contribuciones para los propietarios de viviendas mayores de 65 años. “Es una política superregresiva que tiene un impacto fiscal muy significativo que hay que compensar, porque tú no puedes simplemente dejar de transferirle recursos a las comunas pobres. Entonces es directamente política fiscal expansiva”, dijo.

Otro de los reparos fue con las rebajas al impuesto a las donaciones y de la repatriación de capitales. “Es casi como un crédito tributario relativamente caro (...) no son mecanismos que en principio te llevan a crecer más”, dijo.

En esa línea, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP) planteó que es complejo avanzar con medidas que bajen los impuestos y no tengan otras para compensar una menor recaudación. Esto en el contexto de que el Ejecutivo apela a generar más ingresos vía crecimiento y medidas transitorias para compensar.

“Aquí no hay una medida que te aumente la carga tributaria para compensar lo que tú estás reduciendo el impuesto (...) en este momento, dado que tenemos una situación fiscal estrecha, es complejo tomar riesgos. Si quisiéramos tomar riesgos, tendría que ser como al revés. Tomemos una posición que nos asegure convergencia en las cuentas fiscales con más certeza de la que hemos tenido anteriormente”, dijo el economista.

En esa línea, García valoró las medidas que ya manifestó el Ejecutivo en la materia, como la de recorte de gasto y la contención de este.

El economista apuntó a la complejidad de sostener el desafío de crecer más y no descuidar la situación fiscal en el contexto de las medidas que ha propuesto el Ejecutivo, que son, según su juicio, fiscalmente expansivas. “Si en realidad lo que queremos hacer durante los próximos años es política fiscal contractiva, en la macro de corto plazo, eso no te va a fomentar más crecimiento”, planteó.

Ante este contexto, García llamó a dejar de lado las iniciativas a las que apuntó reparos: “Hay algunas medidas que están poniendo en mayor tensión la situación fiscal, y que básicamente quizás no habría que tomar”.

Así, como medidas a mantener, el economista resaltó la de reducción del impuesto a las empresas y la eliminación del impuesto a la ganancia del capital. Sobre cómo compensar esto, García apuntó a la contención y recorte de gastos.

Otra de las medidas en este contexto, que no está en la propuesta del Ejecutivo, es aumentar el universo de personas a las que se les realiza el cobro del impuesto a las personas, pero apuntó a la dificultad de avanzar en un acuerdo político.