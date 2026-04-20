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    Riqueza de los hogares chilenos cierra 2025 al alza impulsada por el desempeño de los mercados bursátiles

    La riqueza financiera neta de las familias se situó en 122,2% del PIB, un incremento de 1,9 puntos porcentuales respecto al año previo. Por su parte, la tasa de ahorro nacional subió en un ejercicio donde la deuda del Gobierno también anotó un avance hasta el 40,3%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    En materia de ingresos, el disponible bruto de los hogares creció un 6,8% anual Andres Perez

    Los hogares chilenos finalizaron el 2025 con un balance financiero fortalecido. Según el informe de Cuentas Nacionales por Sector Institucional publicado por el Banco Central, la riqueza financiera neta del sector alcanzó el 122,2% del PIB.

    Este avance de 1,9 puntos porcentuales (pp.) se explicó fundamentalmente por el incremento en el saldo de los fondos de pensiones, gracias al rendimiento de las inversiones en renta variable en el exterior y al dinamismo de los mercados bursátiles locales e internacionales.

    En materia de ingresos, el reporte del Central reveló que el disponible bruto de los hogares creció un 6,8% anual, empujado por las rentas de la producción (salarios e ingresos de independientes), que se expandieron un 7,7%. Este dinamismo permitió que la tasa de ahorro de las familias se ubicara en 5,4% del PIB, una leve mejora de 0,1 pp. frente a 2024.

    La riqueza financiera neta del sector alcanzó el 122,2% del PIB.

    Respecto al endeudamiento, si bien el total de pasivos de los hogares subió un 6,8% (principalmente por créditos hipotecarios), la deuda medida como porcentaje del PIB cayó al 46,2%, debido a que el crecimiento del producto nominal (9,4%) superó al de los compromisos financieros.

    Escenario macro: ahorro nacional y posición externa

    A nivel agregado, la economía chilena mostró una tasa de ahorro de 22,8% del PIB en 2025, lo que representa un aumento de 0,9 pp. en comparación con el cierre del año anterior. Este incremento responde a que el ingreso nacional creció a un ritmo del 8,6%, superando el 7,1% registrado por el consumo.

    No obstante, la necesidad de financiamiento de la economía nacional se situó en 1,2% del PIB, un incremento marginal de 0,1 pp. respecto a 2024. Esto llevó a que la posición deudora neta de Chile frente al resto del mundo se profundizara en 0,8 pp., alcanzando el 19,2% del PIB al cierre del ejercicio.

    Finanzas públicas: mayor deuda y déficit fiscal

    El Gobierno General también fue protagonista del reporte. El sector registró una tasa de ahorro de 0,9% del PIB, una caída de 0,1 pp. respecto al periodo anterior.

    Esta disminución se vinculó a una menor recaudación de impuestos netos y menores rentas de la propiedad. Lo anterior, dijo el reporte del emisor, fue parcialmente compensado por una disminución del gasto en prestaciones sociales netas de cotizaciones.

    El stock de deuda del Gobierno cerró el año en 40,3% del PIB BASTIAN SEPULVEDA

    Como resultado, el déficit fiscal (necesidad de financiamiento) se situó en 2,5% del PIB. Para cubrir este bache, el Fisco recurrió principalmente a la emisión neta de títulos de deuda en el mercado local.

    Así, el stock de deuda del Gobierno cerró el año en 40,3% del PIB, lo que implica un salto de 1,0 pp. en doce meses, lo que se explica principalmente por mayores emisiones de bonos en el mercado local, de acuerdo al reporte del Central.

    Esta cifra es mayor al 39,2% de 2024 y al 37,6% de 2023.

    Otros hallazgos de las Cuentas Nacionales:

    • Empresas no financieras: Registraron una tasa de ahorro del 14,8% del PIB, aumentando 1,1 pp. respecto a 2024. Su deuda se redujo significativamente hasta el 90,1% del PIB (caída de 7,8 pp.), beneficiada por la apreciación del peso frente al dólar que redujo el stock de deuda externa.
    • Sociedades financieras: Su capacidad de financiamiento cayó a 1,2% del PIB. En este segmento, los bancos comerciales vieron reducida su capacidad de financiamiento a 0,9% del PIB, influida por el término del pago de la facilidad FCIC al Banco Central.
    • Inversión: La tasa de inversión bruta de la economía se ubicó en 24,1% del PIB, superior en 0,9 pp. a la registrada en 2024.
    Más sobre:Banco CentralCuentas NacionalesAhorroInversión

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