SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nueva jefa de la Subtel pone el foco en desregular la industria y critica acuerdo del anterior gobierno con Wom

    La nueva subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, se ha reunido con actores de la industria para “entender dónde están sus dolores”. La administración Boric firmó un acuerdo con Wom que incluye un pago extra por parte del fisco o una compensación en infraestructura. “Es posible que optemos por hacer el cobro de lo que fue pactado”, anticipa Garrido.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    15 Abril 2026 Entrevista a Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    Romina Garrido, abogada especialista en protección de datos, asumió el mando de la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el gobierno de José Antonio Kast. Llegó al Ministerio de Transportes con una misión que esta administración ha reiterado en todos los ámbitos posibles: desregular para poder destrabar la inversión.

    Es algo que vienen pidiendo los actores del mercado desde hace tiempo, que acusan que cada trámite es un costo adicional en un contexto de estrés financiero que ha empujado múltiples veces a las compañías del sector a los números rojos, como fue el caso de Wom y Telefónica. Aunque varios expertos e incumbentes apuntan a la necesidad de una concentración de mercado para generar un alivio, esta no es la realidad actualmente, con un nuevo actor, Millicom, asentándose en Chile, luego de comprar las operaciones de Telefónica. Garrido apunta a mejorar la realidad de la industria de otras formas.

    La subsecretaria describe, en entrevista con Pulso, los tres principales focos de su agenda. “Primero, la desregulación de la industria de las telecomunicaciones para fomentar la inversión, con los ciudadanos en el centro. Segundo, poder disminuir y poder hacer realidad esta eterna promesa de que se va a acabar la brecha digital en Chile, que ha sido como una cosa bien sistemática en todos los gobiernos. Y, por cierto, también ir revisando procesos administrativos internos de Subtel que han generado en la misma industria una sensación de trato asimétrico”, explicó.

    ¿A qué se refiere con trato asimétrico?

    - Hubo algunos acuerdos que han beneficiado a ciertas empresas más que focalizarse en el beneficio de los ciudadanos, y eso ha generado cierto malestar por este trato que ciertas empresas han recibido por parte de las administraciones anteriores.

    ¿Se refiere al acuerdo con Wom?

    - Es un ejemplo de ello. Hubo un compromiso de despliegue entre el 2021 y el 2023 que se va a terminar recién este año. No quisiera personalizarlo en una empresa en particular, pero ese es un caso superconcreto donde ciertas medidas que se toman, al final, postergan las necesidades más urgentes de sectores vulnerables, por no hacer cumplir, al final del día, lo que está pactado en los concursos y en las bases.

    ¿Usted qué opina concretamente sobre el acuerdo?

    - Benefició más a la empresa que a los ciudadanos, que vieron este despliegue finalmente postergado en casi tres años. La falta de conectividad se traduce en falta de oportunidades para esas mismas zonas, que en general son localidades que son aisladas (...) El retraso tiene un impacto social que no es posible medir. ¿Cómo yo mido tres años de falta de conectividad para esas personas?

    Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones. Andres Perez

    El plan B era simplemente quitarle la concesión a Wom, ¿Es eso lo que usted cree que se debió haber hecho?

    - Cuando el Estado concursa un bien escaso como el espectro radioeléctrico, hay reglas que se deben cumplir, que se garantizan con las boletas de garantía, que buscan que yo pueda caucionar, comprobar que voy a cumplir. Si yo no estoy cumpliendo, hay que hacer efectivas las boletas de garantía. Es de público conocimiento lo que sucedió con Wom, lo que llevó a que la Subtel tomara la decisión de extender el proyecto. Para nosotros, lo importante en este caso es respetar ese acuerdo y que cada uno de los despliegues que quedan pendientes se ejecuten lo más apegado a los compromisos que fueron adquiridos.

    Entonces, ¿no están buscando cambiar el acuerdo?

    - Es muy difícil hacerlo. Lo que nos toca a nosotros es poder ejecutarlo lo más apegadamente posible a lo que se acordó.

    Aún queda por definir cómo Wom deberá pagar US$40 millones, si es infraestructura o en efectivo a beneficio fiscal. ¿Por cuál se inclina?

    - Tomando en cuenta la estrechez fiscal, y el análisis que estamos haciendo de la infraestructura desplegada, donde hemos detectado que hay mucha infraestructura insulsa, es posible que optemos por hacer el cobro de lo que fue pactado. Sin embargo, es una situación que todavía estamos evaluando.

    El ex subsecretario Claudio Araya apuntaba a que, al haber quitado el espectro a Wom se hubiese producido una concentración de mercado, algo que actores y expertos apuntan como una necesidad. ¿Qué opina usted al respecto?

    - Como Subtel tenemos un foco en desregular para incentivar la industria de la telecomunicación. Con la existencia de 1, 3, 4, 10 actores, para nosotros lo más importante es que sea una industria sana, pujante, con reglas claras y para eso estamos trabajando.

    La subsecretaria Garrido apunta a que en su administración “las reglas se van a cumplir. Cada acuerdo que no se cumple se traduce en mantener la brecha digital. Y hay varios proyectos que estamos revisando, sin querer personalizarlo en lo de Wom, pero efectivamente hay algunos otros procesos en que se producen situaciones similares. Y que involucran a otras empresas que no son Wom”, advirtió.

    Los objetivos de la Subtel

    La subsecretaria apunta a que el principal foco de su administración es desregular, incluyendo normas dictadas por la misma Subtel y otras generadas en otros organismos, por lo que están trabajando en articular todo el ecosistema para bajar la carga regulatoria.

    Es que el exceso de regulaciones “está frenando la inversión”, asegura Garrido. Durante su primer mes de gestión se ha reunido con múltiples actores de la industria, y la Subtel se ha enfocado en la “escucha activa” de los privados, tratando de “entender dónde están sus dolores. ¿Qué es aquello que los está haciendo gastar de más? ¿Dónde podríamos ser más eficientes?”. Buscarán destrabar modificando normativas y, eventualmente, leyes.

    15 Abril 2026 Entrevista a Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones Foto: Andres Perez Andres Perez

    En ese sentido, resalta que en Chile “nos encanta legislar todo, lo que genera estas mismas rigideces que no nos permiten tener industrias flexibles. El mundo digital es flexible en sí, es muy dinámico y las leyes siempre van a llegar tarde a todo. Las leyes, por cierto, que son importantes, pero no siempre son la respuesta que una industria tan dinámica como esta necesita”, afirma.

    Aunque la anterior administración dejó pendiente un proyecto que incluía la reducción de los plazos de concesión, Romina Garrido apunta a que, por lo menos en las renovaciones de concesiones que se vienen el próximo año, no se harán cambios legales, para darle certezas a la industria.

    La subsecretaria también ha manifestado su intención de revisar la norma de prefijos, excluyendo de la obligación de su uso a empresas de salud o educación, además de las de retail financiero, según instruyó la Corte Suprema. “Aquellas industrias con las que yo no tengo ninguna relación comercial deberían, por cierto, mantener en el prefijo”, afirmó.

    Más sobre:TelecomunicacionesSubtelRomina GarridoWom

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Hombre muere tras ser apuñalado por su conviviente tras una discusión en Santiago

    Ministro de Exteriores de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo la naturaleza sigue haciendo una selección natural con los humanos, según un reciente estudio

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Lo más leído

    1.
    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    Salario mínimo: CUT ratifica ante el gobierno que alza debe ser mayor al IPC y pacta reunión con la Dirección del trabajo por 40 horas

    2.
    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    3.
    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    4.
    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    Banco Consorcio pide la quiebra de tres exportadoras de frutas, ligadas a Hacienda Chada

    5.
    Ley de 40 horas: dictamen de la DT reformula interpretación de trabajadores que se pueden excluir de jornada laboral

    Ley de 40 horas: dictamen de la DT reformula interpretación de trabajadores que se pueden excluir de jornada laboral

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Declaran alerta temprana preventiva por lluvias y viento para comunas precordilleranas de la RM

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    Senapred declara alerta temprana preventiva en O’Higgins y Maule por sistema frontal

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

    Hombre muere tras ser apuñalado por su conviviente tras una discusión en Santiago

    Ministro de Exteriores de Israel tilda de “vergonzoso” que un soldado destruyera una figura de Jesucristo

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial
    Negocios

    Versus 27% de Chile: impuesto a las empresas promedia 24% entre los países de la Ocde y 21% a nivel mundial

    Gobierno confirma continuidad del subsidio eléctrico y busca fórmula para el pago total de la deuda con distribuidoras

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo la naturaleza sigue haciendo una selección natural con los humanos, según un reciente estudio

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Vicente Pizarro se transforma en el héroe de Rosario Central al marcar el gol del triunfo en el décimo minuto de descuento
    El Deportivo

    Vicente Pizarro se transforma en el héroe de Rosario Central al marcar el gol del triunfo en el décimo minuto de descuento

    “Camiseta que me regaló Luis Marín cuando llegó a la Selección”: el fuerte cruce entre Jorge Segovia y el Sifup

    Fernando Ortiz lamenta la derrota de Colo Colo ante Palestino y revela la gravedad de la lesión de Fernando de Paul

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán
    Cultura y entretención

    Mac DeMarco íntimo y caótico en el Teatro Caupolicán

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos
    Mundo

    Corea del Norte confirma el lanzamiento de prueba de varios misiles balísticos tácticos

    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    China muestra su “preocupación” por las acciones de Estados Unidos en el golfo de Omán y pide “mantener la tregua”

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores