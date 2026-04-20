Sichel anuncia querella tras hallazgo de bomba simulada en casa de Fernando Villegas en Ñuñoa

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, anunció que presentarán una querella contra los responsables responsables de lanzar un artefacto que simulaba ser una bomba en el domicilio del comunicador Fernando Villegas.

Según informó, durante la noche desconocidos arrojaron el dispositivo al exterior de la vivienda, lo que motivó la concurrencia del GOPE de Carabineros de Chile, que trabajó en el lugar.

“Esto no era una casualidad, no era una simple amenaza. Aquí hubo la intención de que se creyera que hubo una bomba. Tenía cables, había elementos de ruido expansivos que pudo ser desactivada a eso de la medianoche por el GOPE de Carabineros de Chile", sostuvo el alcalde.

De acuerdo a lo que añadió, “ahora estamos recabando todos los antecedentes para poder presentar una querella contra quien resulte responsable, revisando las cámaras de seguridad. Pero lo que está pasando acá es que la violencia política se está tomando la discusión en las calles y ciertos movimiento”.

Sichel finalmente, expresó que es “peligroso que estas formas se tomen la política en Chile”, a la vez que apuntó que se ha reforzado la seguridad en el sector.

“La municipalidad está con un punto permanente, pueden verlo ahí en el ingreso de la casa, además con Carabineros con rondas permanentes y estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad, no solo de él, también de los vecinos de la cuadra porque obviamente generó alta conmoción cuando llegó el GOPE a revisar el artefacto”.