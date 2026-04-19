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    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Mover el cuerpo podría ser una de las claves principales para proteger la mente. Una reciente investigación se encargó de explicar el mecanismo biológico que vincula al ejercicio con un menor riesgo de desarrollar Alzheimer.

    Por 
    Constanza Llefi
    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El Alzheimer es una enfermedad de deterioro cognitivo que se asocia a la vejez, ya que generalmente la padecen adultos mayores. La condición afecta a aproximadamente 33 millones de personas a lo largo del mundo y, si bien aún no tiene una cura o un tratamiento, con el paso de los años la comunidad científica ha descubierto una variedad de hábitos que puede ayudar a prevenir la enfermedad.

    Uno de esos es la actividad física que, según investigaciones, ayuda a reducir la inflamación del cerebro, mejorar la salud cardiovascular y favorece el estímulo de nuevas conexiones cerebrales, lo que contrarresta el deterioro cognitivo.

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Un reciente estudio que llevó a cabo la Revista Cell presentó una hipótesis de qué es lo que pasa en el cerebro cuando se hace ejercicio, lo que explicaría por qué esta acción es capaz de proteger en contra de enfermedades como la demencia y el Alzheimer.

    ¿Cuál fue el enfoque del estudio?

    Para lograr comprender el enfoque y los posteriores hallazgos de la investigación llevada a cabo, es importante primero tener conocimiento de lo siguiente: tanto los humanos como la gran mayoría de animales vertebrados, tienen en el cerebro una barrera hematoencefálica.

    Esta es una estructura de células que se encarga de proteger a este órgano y al sistema nervioso central de sustancias nocivas como las bacterias y las toxinas que se encuentran en la sangre.

    A medida que pasan los años y envejecemos, esta capa suele debilitarse, lo que contribuye a la neuroinflamación: una activación crónica de las defensas del cerebro ante factores como el estrés, falta de sueño y mala dieta que es capaz de dañar las neuronas y, como consecuencia, contribuir a la neurodegeneración.

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El grupo de investigadores se encargó de estudiar el impacto que tiene la actividad física sobre aquella capa de células y descubrieron que el ejercicio puede fortalecer la barrera hematoencefálica, lo que podría mejorar la salud cerebral y potencialmente combatir la demencia. Sin embargo, los hallazgos y el estudio van mucho más allá de eso.

    ¿Cómo se llevó a cabo la investigación y cómo cambia el panorama de la prevención del Alzheimer?

    Ya que tanto los seres humanos como los ratones poseemos la barrera hematoencefálica, los roedores se presentaron como un buen acercamiento para estudiar en primera instancia.

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer Foto referencial: Redmond Durrell / Alamy.

    Los investigadores reunieron a un grupo de ratones (de diverso rango etario) y los animaron a comer durante seis semanas. Tras realizar el ejercicio, se observó que durante y después de realizar actividad física, el hígado de estos animales libera una proteína especializada que viaja al cerebro y es capaz de ayudar a reparar la barrera celular protectora.

    Además, los efectos de esta proteína fueron especialmente notables en ratones ancianos, que presentaban una forma de enfermedad de Alzheimer: su memoria y capacidad de aprendizaje mejoraron sustancialmente cuando aumentaron los niveles de dicha proteína en sus cerebros.

    Cabe mencionar que, esta proteína también se encuentra presente en los humanos.

    Si bien la principal limitación de este hallazgo es que se realizó en ratones y no en humanos, sigue siendo un aporte para la comunidad científica, que permite ayudar a comprender cómo el ejercicio previene el deterioro cognitivo asociado a la edad.

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Incluso, de llevarse a cabos estudios más exhaustivos, se podría llegar a plantear la posibilidad de ofrecer esta proteína como un sustituto parcial para mejorar la salud cerebral en personas con movilidad reducida.

    Pero ¿por qué el ejercicio protege el cerebro?

    El autor principal del estudio, Saul Villeda, lleva años investigando el impacto del ejercicio en la neurodegeneración. El profesor de ciencias biomédicas sospechó que esto se debía a algo llamado exerkinas: sustancias como las hormonas, las proteínas, los lípidos u otras moléculas que se liberan en el torrente sanguíneo justo después del ejercicio.

    Estas provienen sobre todo de los músculos activos, que liberan cientos de moléculas al contraerse durante el esfuerzo. Posteriormente, las exerkinas viajan a través de la sangre hasta otros órganos y ponen en marcha reacciones bioquímicas.

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Son estas, las que contribuyen a mejorar el deterioro cognitivo, además de la insulina, la presión arterial, y de reducir el riesgo de cáncer.

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