Dormir en pareja genera una sensación tierna y reconfortante, excepto cuando una de las personas es extremadamente calurosa y la otra es friolenta. Así comienza una agotadora guerra de cómo acomodar la ropa de cama para que ambos puedan descansar bien.

El problema principal es que las sábanas, mantas y edredones son una sola pieza que cubren toda la cama.

Pero una técnica que se viralizó en las redes sociales parece tener una solución que, aparentemente, le funciona a la mayoría de los compañeros de cama: el método de sueño escandinavo.

¿De qué trata? ¿Qué dice la evidencia científica? Y, más importante, ¿cómo se hace?

Cómo hacer el método escandinavo del sueño para dormir mejor Tendencias / La Tercera

Qué es el método de sueño escandinavo

El método escandinavo del sueño consiste en dormir en pareja y en una misma cama, pero con mantas y edredones diferentes.

De esta forma, las personas continúan durmiendo juntas, pero pueden satisfacer sus necesidades de temperatura de forma individual. Es como dormir juntos y, al mismo tiempo, separados.

Se llama “escandinavo” porque se trata de una estrategia popular en países como Dinamarca, Noruega y Suecia donde, aparentemente, muchas parejas valoran la intimidad de descansar juntos, pero también la comodidad para tener una noche de sueño reparador.

Qué dice la ciencia sobre el método escandinavo del sueño

No existe ningún estudio que haya analizado específicamente si el sueño mejora cuando cada pareja tiene su propio juego de sábanas y mantas en una misma cama.

No obstante, según un análisis de un grupo de investigadoras de la Universidad de la Costa del Sol en Australia, el método escandinavo del sueño “tiene muchos aspectos que se alinean con las prácticas de sueño saludables” , escribieron en The Conversation.

Por ejemplo, la evidencia científica muestra que para dormir bien, el cuerpo debe estar a una temperatura cómoda. Pero los cuerpos de cada persona son distintos: la edad, sexo, composición corporal y hormonas, entre otros factores, exigen condiciones diferentes para poder conciliar el sueño.

“Esto influye en si duermes con calor o con frío, y puede explicar por qué necesitas un tipo de ropa de cama diferente al de tu pareja”.

Por ello, si una persona suele tener calor durante la noche, dormir con ropa de cama ligera y transpirable será mejor. En cambio, si es que tiene frío al dormir, será mejor el uso de telas más pesadas y aislantes.

@sarahellenrandall We switched to the #scandinaviansleepmethod from TwoBlankets.com back in April and honestly it’s a game-changer. Jake can finally sleep in peace because I can’t hog the blanket anymore. You can use code SARAH for an additional 10% off at TwoBlankets.com (that code stacks for a total of 30% off) to shop the highest quality European bedding today! Warning- you may never go back 😉 #twoblankets #scandisleepmethod #sleepbetter #twoduvets TwoBlankets partner ♬ original sound - Sarah Randall

Tomando en cuenta lo anterior, no es raro que el método escandinavo sea efectivo: cada uno podrá elegir la ropa de cama de su preferencia.

Y hay un bonus extra en el método, aseguraron las investigadoras: tener ropa de cama separada también puede evitar que una de las personas se despierte cuando su pareja se mueve mucho durante la noche .

“Por lo tanto, tener camas separadas puede ayudar a minimizar las interrupciones del sueño cuando las parejas se acuestan y se despiertan a horas diferentes. Y como cada persona tiene su propia ropa de cama, también se evitaría la interrupción del sueño que se produce cuando una persona acapara la manta”.

El único contra, comentaron, parece ser que hacer la cama puede ser menos sencillo. Eso, y que “puede dificultar los abrazos a la hora de dormir”.