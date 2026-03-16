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    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Los autores del reciente estudio afirman que los hallazgos proporcionan un posible nuevo biomarcador para identificar la enfermedad de manera más temprana. Su trabajo se basó en la acumulación tóxica de la proteína tau en el cerebro.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación. Foto: referencial.

    Un estudio publicado en la revista NPJ Dementia afirma explicar por qué el insomnio puede ser un signo temprano Alzheimer.

    Los autores de la investigación, dirigidos por un equipo de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos, aseguran haber descubierto una nueva razón por la que las personas con esta enfermedad suelen tener dificultades para dormir, mucho antes de que comience la pérdida de la memoria.

    Los hallazgos se relacionan con la acumulación tóxica de la proteína tau en el cerebro.

    La proteína tau es producida por las neuronas de manera natural y les permite enviar información y comunicarse entre ellas, entre otras funciones. Sin embargo, cuando se desestabiliza, puede generar óvulos que pueden ser tóxicos para las misma neuronas.

    Lo anterior usualmente se vincula con enfermedades como el Alzheimer.

    Según explica un artículo publicado en ScienceAlert, los óvulos de tau dañan las neuronas e interrumpen la comunicación entre ellas, lo que provoca algunos de los problemas de cognición y memoria usualmente asociados con esta afección.

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación. Foto: referencial.

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según el estudio

    En un comunicado compartido por la Universidad de Kentucky, los autores del reciente trabajo afirmaron descubrir que la proteína tau “secuestra” el suministro de energía del cerebro, manteniéndolo en un estado de excitabilidad hiperactiva que impide un descanso reparador.

    Según los investigadores, esto cambia radicalmente la forma en que el cerebro utiliza la glucosa: en lugar de usar el azúcar para crear energía tradicional, la redirige para producir glutamato, una molécula señalizadora que estimula la actividad cerebral.

    La profesora asociada de fisiología e investigadora principal del estudio, Shannon Macauley, comentó que “es como un niño pequeño irritable que simplemente no se calma ni se duerme”.

    El cerebro secuestra toda la glucosa para producir glutamato una y otra vez, lo que mantiene el sistema despierto e impide que alcance las etapas de sueño profundo y reparador necesarias para la recuperación y la formación de la memoria”.

    Macauley afirmó que los hallazgos proporcionan un posible nuevo biomarcador para identificar el Alzheimer de manera más temprana.

    Para desarrollar su investigación, los autores utilizaron modelos de enfermedades relacionadas con la tau en ratones.

    Durante el proceso, observaron este “secuestro” en las primeras etapas del mal funcionamiento de la proteína tau, incluso antes de que comenzara a acumularse por completo.

    Presumen que aquello podría explicar por qué la falta de sueño suele preceder al Alzheimer por muchos años.

    Si bien, investigaciones previas han vinculado la enfermedad con problemas en los canales químicos que producen energía en las células cerebrales, el nuevo estudio sugiere que los ovillos de proteína de tau intervienen en la sobrecarga del suministro de energía del cerebro.

    Plantean que aquello genera un proceso cíclico, en el que el Alzheimer puede interrumpir el sueño, lo que a su vez empeora la enfermedad.

    No obstante, sostienen los autores, reconocer lo anterior podría ayudar a los científicos a romper este ciclo con ciertos medicamentos ya existentes.

    “Lo realmente emocionante es que parece que algunos de estos fenotipos son reversibles. Eso significa que no es necesario regenerar neuronas ni eliminar todas las placas y ovillos del cerebro para recuperar el sueño”, dijo Macauley.

    Ahora, los investigadores tienen previsto profundizar en sus recientes hallazgos.

    En palabras de Macauley: “Quizás existan maneras de aliviar los síntomas asociados con la enfermedad de Alzheimer y la demencia sin tener una cura completa. Lo lograremos, pero a corto plazo, lo considero una victoria”.

    Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a especialistas para evaluar tu situación y las mejores formas de abordarla.

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