La demencia es un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las capacidades sociales.

Son múltiples las enfermedades que pueden causarla. No obstante, la más común es el Alzheimer, especialmente en adultos mayores, según afirma un artículo de la Clínica Mayo.

De acuerdo a MedlinePlus, plataforma gestionada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, otro tipo común de demencia es la demencia vascular, la cual es causada por un flujo sanguíneo deficiente hacia el cerebro.

Generalmente, la demencia se vincula con enfermedades que resultan en deterioros cognitivos e interfieren en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria.

La médica y científica Trisha Pasricha, quien también es profesora adjunta de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, afirmó recientemente en un artículo para el Washington Post que existen varias maneras con base científica para reducir el riesgo de demencia .

Sin embargo, enfatizó, una investigación concluyó que una en particular destaca por ser “especialmente divertida” y por generar beneficios en distintos ámbitos que favorecen a la salud .

Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio. Foto: archivo / referencial.

Cuál es la actividad que puede reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer

Pasricha citó un estudio publicado en 2003 en el New England Journal of Medicine, el cual concluyó que bailar con frecuencia (más de una vez a la semana) puede reducir en un 76% el riesgo de demencia , en comparación a no hacerlo.

Otras actividades físicas como la natación y hacer caminatas también presentaron beneficios, pero sus resultados no fueron tan profundos como los asociados con el baile.

Para su investigación, el equipo de científicos del Colegio de Medicina Albert Einstein reunió a principios de la década de 1980 a casi 500 hombres y mujeres de entre 75 y 85 años, quienes vivían en el Bronx (Nueva York).

Los participantes se sometieron a pruebas neuropsicológicas y respondieron a cuestionarios sobre su salud y estilo de vida.

Durante las dos décadas siguientes, los investigadores monitorearon su cognición, hasta la finalización del estudio en 2001.

Al analizar los resultados, vieron que cada actividad cognitivamente desafiante realizada un día a la semana se asociaba con una reducción del 7% en el riesgo de demencia .

Mientras más se desafiaba al cerebro —a través de, por ejemplo, juegos de mesa o crucigramas— menos probabilidades había de desarrollar Alzheimer o demencia vascular.

Bailar, en particular, destacó por sobre otras formas de actividad física .

La académica de la Facultad de Medicina de Harvard, quien no participó en la investigación, afirmó en su artículo para el Post que combinar la actividad física con la creatividad y los desafíos cognitivos puede potenciar el cuidado de la salud cerebral .

Aquello se debe, explicó Pasricha, a que el baile exige al cerebro hacer varias acciones a la vez: desde seguir un ritmo hasta recordar o improvisar pasos rápidamente, además de moverse por el espacio y, si se baila con alguien más, evaluar cómo responder a sus pasos .

“Si bien se necesitan más estudios, los datos sugieren que este grado de multitarea cognitiva proporciona al cerebro el entrenamiento adecuado”, afirmó la médica en su artículo para el citado periódico.

Pero los beneficios que puede entregar esta actividad son más amplios y se extienden hacia la salud física.

Un metaanálisis publicado en 2020 en JAMA Network Open concluyó, tras revisar 29 ensayos aleatorios con adultos mayores sanos, que las actividades sociales basadas en el baile se asociaban con una reducción del 37% en riesgo de caídas .