    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Un estudio de la Universidad de Toronto identificó una señal poco conocida que podría alertar tempranamente sobre deterioro cognitivo y el Alzheimer. Conoce cuál es y por qué puede ayudar a obtener un diagnóstico temprano.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    No solo es la pérdida de memoria. Un estudio científico de la Universidad de Toronto identificó una señal poco conocida que podría advertir, de manera temprana, un posible deterioro cognitivo y principios de la enfermedad de Alzheimer.

    Esta enfermedad afecta a millones de personas en el mundo y, en muchos casos, se diagnostica cuando los síntomas ya son notorios y el tratamiento para ralentizarlo es menos efectivo.

    Por ello, la detección temprana es esencial para los pacientes y su calidad de vida.

    En esta línea, el estudio— publicado en Aging, Neuropsychology, and Cognition en 2023— evidenció una de las señales más inusuales, que podría encender las alarmas para recibir atención médica y un posible diagnóstico.

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Cuál es la extraña señal del Alzheimer y deterioro cognitivo

    De acuerdo a la investigación, una de las señales del deterioro cognitivo en el cerebro es la falta de ritmo al hablar.

    “Nuestros resultados indican que los cambios en la velocidad general del habla pueden reflejar cambios en el cerebro”, aseguró Jed Meltzer, neurocientífico cognitivo y autor del estudio, al momento de su publicación.

    Después de analizar a 125 participantes sanos, de 18 a 90 años, encontraron que a medida que las personas envejecen, es normal que algunas habilidades en el habla cambien un poco, como la velocidad para recordar palabras. No necesariamente significa que haya un problema.

    No obstante, la señal de que existe deterioro cognitivo es qué tan rápido la persona puede continuar la conversación después de hacer pausas al hablar. Es decir, la fluidez general del habla.

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio Tendencias / La Tercera

    La importancia del diagnóstico temprano en el Alzheimer

    Meltzer declaró que este hallazgo sugiere “que la velocidad al hablar debería evaluarse como parte de las evaluaciones cognitivas estándar para ayudar a los médicos a detectar el deterioro cognitivo más rápidamente y ayudar a los adultos mayores a cuidar su salud cerebral a medida que envejecen”.

    Los investigadores apuntaron también que estos resultados pueden proporcionar información nueva sobre el estado neurológico de una persona. Es decir, se pueden realizar pruebas no tradicionales y complementarias para tener un mejor y más preciso diagnóstico.

    Y es que algunos cambios en el habla pueden presentarse mucho antes de que comience el deterioro cognitivo más evidente.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAlzheimerSíntomas de alzheimerDemenciaDeterioro cognitivoEstudioInvestigaciónSeñal de AlzheimerPrincipios de alzheimerAlzheimer síntomasCerebroHablaRitmo al hablar

