¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?. Foto: ATON.

La Región Metropolitana recibió este nuevo lunes con lluvia de distinta intensidad, gracias a una baja segregada que se formó en el sector. Gran parte de las precipitaciones comenzaron en la madrugada, y en general han sido de carácter aislado o débil.

También se percibe un día frío: según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las máximas hoy rondarán entre los 16 y 18 °C, temperaturas que se posicionarán como las más bajas de la semana.

Además, los chubascos se extenderán hasta la tarde en algunos sectores de la RM . Esto es lo que se sabe sobre el pronóstico de este día lluvioso en Santiago.

¿Hasta qué hora y dónde llueve hoy en la Región Metropolitana?. Foto: ATON.

Santiago: dónde llueve hoy y hasta qué hora

Casi toda la Región Metropolitana tendrá lluvia solo hasta el término de la mañana.

Según el pronóstico de Meteochile, los chubascos débiles o aislados que terminarán hacia mediodía estarán en: Colina, Santiago Centro, Santiago Norte, Santiago Sur, Santiago Poniente, Curacaví y Melipilla.

Aunque dejará de llover cuando termine la mañana, el cielo se mantendrá nublado durante la tarde y recién se despejará en la noche.

No obstante, las precipitaciones perdurarán un poco más, hasta la tarde, en Santiago Oriente y San José de Maipo . Según el modelo meteorológico de Meteored, la lluvia podría debilitarse alrededor de las 17:00 aproximadamente.

En el oriente de Santiago, la lluvia será en forma de chubascos aislados, mientras que en San José de Maipo, los chubascos serán más copiosos.

Cuando llegue la noche, el cielo podría mantenerse nublado en estos sectores. No obstante, la RM tendrá un despertar mayormente despejado este próximo martes 21, jornada en la que no se esperan nuevas precipitaciones.