La crítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “Tuvimos errores que te condicionan”

La autocrítica de Luis Mena tras la derrota de la Roja femenina: “No encontramos las herramientas”.

La selección chilena femenina sucumbió ante Ecuador en su último partido de la Liga de Naciones. Una derrota que deja a la Roja femenina sin chances de ir al Mundial. Luego del partido, el técnico Luis Mena analizó el partido y abordó lo que viene para el equipo nacional.

“Estoy triste, amargado por este resultado. No es lo que buscábamos. Se agradece el compromiso de las jugadoras y la gente que vino a apoyarnos, fue muy emotivo. Soy el responsable de esto, no encontramos las herramientas para doblegar a Ecuador”, señaló en rueda de prensa.

La Roja cayó ante Ecuador en la Liga de Naciones. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

“Tuvimos pasajes buenos hasta el gol, pero tuvimos errores que te condicionan. No siempre resultan las cosas como uno quiere, pero agradecido del compromiso de las jugadoras, que pelearon pese a estar en desventaja”, complementó

En esa línea, descartó buscar culpabilidades. “No tengo nada que reprocharle a nadie, se entregaron por entero. Solo agradecimiento para todas. Hemos tenido altos y bajos, cuando asumimos sabíamos que sería un desafío duro, tratando de hacer el recambio. Lo hemos logrado de alguna forma, con tropiezos”, dijo.

Finalmente, el exdefensor adelantó que tendrá una reunión con la ANFP para analizar su continuidad. “Lo veremos con tiempo con la dirigencia. Durante la semana lo analizaremos con nuestra gerencia de selecciones sobre los pasos a seguir”, reveló.