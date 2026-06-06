PDI encuentra en Santiago a estudiante reportada como desaparecida en Talca

La Policía de Investigaciones (PDI) ubicó en la Región Metropolitana a la estudiante de 16 años del Liceo Abate Molina de Talca, quien mantenía una denuncia por presunta desgracia desde el pasado 2 de junio, luego de no presentarse a clases ni regresar a su hogar.

La joven fue encontrada en buen estado de salud y acompañada de un sujeto que habría conocido a través de redes sociales.

Según explicó el subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de Talca, la adolescente declaró que “se habría ausentado voluntariamente de su hogar, descartándose con ello la participación de terceras personas en este hecho”.

Además, la PDI informó que los antecedentes del procedimiento fueron remitidos al Ministerio Público.

La noticia también fue comunicada por el establecimiento educacional. A través de un comunicado, el liceo informó que la alumna “fue encontrada viva” y agregó: “Nos hizo llegar la noticia su mamá. A toda la comunidad liceana y a quienes también se interesaron por la situación de nuestra alumna, muchas gracias”.