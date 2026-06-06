Conductor se da a la fuga tras colisión múltiple en San Joaquín: hay al menos cuatro afectados

A las 7.30 de la mañana de este sábado, se produjo una colisión múltiple en la intersección de Vicuña Mackenna con Capitán Prat, en la comuna de San Joaquín.

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros de Chile, tres vehículos se encontraban detenidos ante una luz roja cuando un cuarto automóvil los impactó. Tras el accidente, el conductor que habría provocado la colisión se dio a la fuga.

Según explicó el mayor Óscar Llantén, de la 50ª Comisaría de San Joaquín, el accidente dejó al menos cuatro personas afectadas . Una de ellas, una mujer, fue derivada a un centro asistencial cercano para constatar lesiones.

Además, señaló que personal policial se encuentra levantando cámaras de seguridad en el sector para dar con el paradero del conductor del vehículo que huyó del lugar.

De momento, Carabineros mantiene las diligencias para establecer la dinámica del accidente y determinar las eventuales responsabilidades del caso.