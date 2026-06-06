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    OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de marihuana tras operativo en Los Ángeles

    Durante el procedimiento la unidad especializada detuvo a un sujeto por tráfico de drogas, que quedó bajo prisión preventiva.

    Por 
    Sofía Álvarez
    OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de marihuana tras operativo en Los Ángeles

    Una detención efectuada y más 14 kilos de marihuana incautados fueron el resultado de un operativo del Departamento de Drogas OS7 de Carabineros en Los Ángeles, Región del Biobío.

    Esto, en el marco de controles focalizados que realiza la unidad especializada, que involucran análisis de inteligencia para identificar modalidades, horarios y rutas para el traslado de sustancias ilícitas.

    Así, con el apoyo de un perro detector de drogas, los funcionarios lograron identificar durante una fiscalización en la Ruta 5 Sur a un pasajero chileno que llevaba la marihuana oculta entre sus pertenencias.

    El sujeto fue aprehendido por el delito de tráfico de drogas y posteriormente puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Cabrero para su respectivo control de detención.

    El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva, al estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.

    OS7 de Carabineros incautó más de 14 kilos de marihuana tras operativo en Los Ángeles

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