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    Trump confirma que Vance está de camino a Pakistán y avisa a Irán de que “no juegue” con las negociaciones

    Irán señaló que por ahora “no ha tomado una decisión” sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Washington.

    Por 
    Europa Press

    El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este lunes que la delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, JD Vance, se encuentra de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, prevista para las próximas jornadas en Islamabad, al tiempo que ha avisado a Teherán de que “no juegue” con la iniciativa después de que no haya aclarado si participará en la nueva ronda.

    “Están en camino ahora. Estarán allí está noche”, ha afirmado el dirigente estadounidense en una entrevista con el diario ‘The New York Post’, al tiempo que ha incidido en que “supone” que habrá nuevas conversaciones tras la primera ronda de contactos mantenida el pasado 11 de abril en Islamabad con mediación paquistaní.

    “Supongo que, a estas alturas, nadie está jugando juegos”, ha señalado Trump después de que Irán este mismo lunes haya indicado que por ahora “no ha tomado una decisión” sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Washington, tras reiterar que “no es serio” en sus esfuerzos diplomáticos por sus acciones en el terreno.

    Ante la nueva ronda de contactos, el mandatario estadounidense se ha abierto a participar en las negociaciones de forma personal, asegurando que “no tiene ningún problema” en reunirse con dirigentes iraníes. “Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz - pero no tengo ningún problema en reunirme con ellos”, ha apuntado.

    Así las cosas, Trump ha recalcado que en el centro de las negociaciones que se esperan en Islamabad están las ambiciones nucleares de Irán, incidiendo en que la línea roja de Washington para cualquier acuerdo es que el país asiático debe “deshacerse de sus armas nucleares”. “Es todo muy simple. No habrá arma nuclear”, ha señalado.

    El viaje de Vance a Pakistán se produce con vistas a una segunda ronda de contactos que suceda a las conversaciones maratonianas de hace diez días cuando se superaron las 21 horas de reunión con la delegación iraní. A esta hora la incertidumbre rodea la cita en Pakistán, si bien, según apuntan otros medios estadounidenses como la cadena Fox, el presidente estadounidense considera que se puede alcanzar un acuerdo en esta segunda cita.

    Los contactos directos no tienen precedentes desde la Revolución Islámica pero no han logrado por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad.

    Más sobre:Estados UnidosIránPakistánDonald Trump

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