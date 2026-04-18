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    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    Teherán aseguró que sigue evaluando las ofertas estadounidenses tras las conversaciones en Pakistán, aunque rechazó las exigencias sobre su programa nuclear y descartó nuevas reuniones por ahora.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear Sha Dati

    Irán aseguró este sábado que continúa revisando las propuestas presentadas por Estados Unidos en las negociaciones realizadas en Islamabad, aunque advirtió que no aceptará “concesiones” respecto de su programa nuclear.

    La declaración fue realizada por el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, quien afirmó que Teherán solo retomará el diálogo cuando exista un marco de entendimiento claro.

    “No se ha fijado ninguna fecha para una nueva ronda de conversaciones”, señaló el diplomático, agregando que antes debe completarse un “marco de comprensión” entre ambas partes.

    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    Las negociaciones entre Washington y Teherán, las de más alto nivel desde la revolución islámica de 1979, concluyeron sin acuerdo tras más de 20 horas de conversaciones en Islamabad, Pakistán. Uno de los principales puntos de desacuerdo sigue siendo el programa nuclear iraní.

    Según Khatibzadeh, Estados Unidos mantiene una postura “maximalista” al exigir que Irán renuncie a largo plazo a cualquier capacidad de enriquecimiento de uranio y entregue sus reservas existentes.

    “Irán no entregará su uranio enriquecido ni aceptará exigencias contrarias al derecho internacional”, afirmó.

    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear Shadati

    Fuentes cercanas a la negociación señalaron que Washington propuso a Irán suspender durante 20 años el enriquecimiento de uranio, además de transferir fuera del país parte de sus reservas nucleares, condiciones que Teherán considera inaceptables.

    Pese a ello, las autoridades iraníes insistieron en que la puerta a la diplomacia sigue abierta, siempre que Estados Unidos abandone las presiones económicas y flexibilice sus demandas.

    El gobierno iraní sostiene que la continuidad de las sanciones y del bloqueo estadounidense a sus puertos equivale a una forma de “terrorismo económico” y ha condicionado cualquier avance a un alivio de esas medidas.

    La tensión entre ambos países se mantiene además por la situación en el Estrecho de Ormuz, que Irán volvió a restringir tras acusar a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados durante el alto al fuego.

    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear
    Más sobre:IránEstados UnidosGuerraMedio OrienteNegociaciónEstrecho de OrmuzPrograma Nuclear

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