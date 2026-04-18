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    Trump acusa que Irán “se puso un poco atrevido” en medio de negociaciones por el estrecho de Ormuz

    Las declaraciones se enmarcan a un día de la apertura del estrecho de Ormuz de parte de Irán, país que advirtió que volvería a restringir el tránsito marítimo si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto a sus puertos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El presidente de EE.UU., Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado desde la Casa Blanca que en Irán “se pusieron un poco atrevidos” en medio de las negociaciones entre ambas naciones por la apertura del estrecho de Ormuz.

    “Estamos teniendo conversaciones muy buenas (...) Se pusieron un poco atrevidos, como lo han estado haciendo durante 47 años”, sostuvo Trump.

    “Querían volver a cerrar el estrecho, como han estado haciendo durante años. No pueden chantajearnos”, añadió el mandatario estadounidense.

    Asimismo, confirmó que continúan las negociaciones entre ambas naciones. “Estamos hablando con ellos y, como saben, estamos adoptando una postura firme. Han matado a mucha gente. Mucha gente nuestra ha muerto”, acusó Trump.

    Trump acusa que Irán “se puso un poco atrevido” en medio de negociaciones por el estrecho de Ormuz

    Las declaraciones se enmarcan a un día de la apertura del estrecho de Ormuz de parte de Irán, país que advirtió que volvería a restringir el tránsito marítimo si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto a sus puertos.

    El estrecho de Ormuz constituye una zona estratégica para el suministro eléctrico global, ya que por la ruta transita una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

    Previamente, el portavoz iraní del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfagari, comunicó que la ruta marítima volvió a quedar bajo supervisión militar iraní tras las amenazas de Estados Unidos.

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    Más sobre:IránEstados UnidosEstrecho de OrmuzTeheránWashingtonDonald Trump

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