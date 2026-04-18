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    Irán vuelve a imponer “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz tras amenazas a EE.UU.

    Teherán advirtió que podría restringir nuevamente el paso por la vía marítima si Washington mantiene el bloqueo sobre los puertos iraníes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irán vuelve a imponer “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz tras amenazas a EE.UU.

    Irán anunció este sábado que volvió a imponer un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, apenas un día después de haber informado su reapertura, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

    La decisión fue comunicada por el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, quien aseguró que el estratégico paso marítimo volvió a quedar bajo supervisión militar iraní.

    “El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, señaló Zolfagari, según reprodujo la agencia Tasnim.

    Estrecho de Ormuz es uno de los principales corredores energéticos del mundo, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel global.

    Irán vuelve a imponer “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz tras amenazas a EE.UU.

    La medida se produce luego de que Teherán advirtiera que volvería a restringir el tránsito marítimo si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto a sus puertos.

    Horas antes del anuncio, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había asegurado que el paso por el estrecho dependería nuevamente de la autorización de Irán.

    “Si continúa el bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto”, escribió Ghalibaf en la red social X.

    Irán vuelve a imponer “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz tras amenazas a EE.UU. En la imagen, Mohammad Bagher Ghalibaf. WANA NEWS AGENCY

    El nuevo anuncio marca un giro respecto de la decisión informada el viernes, cuando Irán había declarado reabierta la vía marítima tras el alto el fuego alcanzado en Líbano.

    La medida aumenta la incertidumbre sobre el comercio internacional y el suministro energético, en momentos en que Washington ha intensificado la presión sobre Teherán y mantiene operaciones navales en la zona.

    Más sobre:IránEstrecho de OrmuzEstados UnidosMedio OrienteGuerraConflicto Internacional

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