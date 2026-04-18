Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

Dos lanchas patrulleras de la Guardia Revolucionaria iraní abrieron fuego este sábado contra un petrolero que navegaba por el Estrecho de Ormuz, según informó la Agencia de Seguridad Marítima del Reino Unido (UKMTO).

El organismo británico indicó que el capitán del buque reportó haber sido interceptado por dos embarcaciones iraníes a unos 37 kilómetros —20 millas náuticas— al noreste de Omán. Las lanchas abrieron fuego sin emitir advertencias previas por radio. La tripulación y el petrolero no sufrieron daños.

De acuerdo con UKMTO, las embarcaciones involucradas pertenecían a la Guardia Revolucionaria Islámica. Las autoridades británicas investigan el incidente y recomendaron a los buques que transitan por la zona extremar las medidas de seguridad.

Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

El ataque se produjo pocas horas después de que Irán anunciara un nuevo endurecimiento de los controles sobre el estrecho, tras haber reabierto temporalmente la vía marítima el viernes. Teherán volvió a imponer restricciones en respuesta al bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre los puertos iraníes.

La tensión en torno al estrecho amenaza con profundizar la crisis energética mundial. Por esta ruta circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa a nivel global, por lo que cualquier interrupción repercute directamente en los precios internacionales y en el suministro de energía.

La situación también aumenta el riesgo de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán, pese a que mediadores internacionales han insistido en que ambas partes todavía estarían cerca de alcanzar un nuevo acuerdo.