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    Guardia Revolucionaria asegura “control total” del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo de EE.UU.

    El cuerpo militar iraní advirtió que cualquier error de sus adversarios podría desatar un “torbellino mortal”, en medio de la escalada tras el fracaso de las negociaciones con Washington.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Guardia Revolucionaria asegura “control total” del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo de EE.UU.

    La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que mantiene el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos tras el fracaso de las negociaciones bilaterales.

    “Todo el tráfico está bajo el control total de las fuerzas armadas”, señaló el mando naval del cuerpo militar iraní en una publicación en la red social X, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara un bloqueo naval del paso estratégico.

    En esa línea, la Guardia Revolucionaria advirtió que “el enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso”, en una señal directa frente a la decisión anunciada por Washington.

    Guardia Revolucionaria asegura “control total” del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo de EE.UU. Europa Press / Europa Press

    Las declaraciones se producen tras el término sin acuerdo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, desarrolladas en Islamabad, que se extendieron por más de 20 horas y marcaron el contacto de más alto nivel entre ambos países desde 1979.

    Tras el fracaso de las conversaciones, Trump sostuvo que Irán volverá a negociar y afirmó que busca que Teherán ceda completamente en sus demandas. “Pronostico que volverán y nos darán todo lo que queremos”, señaló en una entrevista con Fox News.

    El mandatario también defendió sus declaraciones previas contra Irán y aseguró que la presión ejercida por Estados Unidos fue clave para llevar a las autoridades iraníes a la mesa de diálogo.

    En ese contexto, Washington anunció el bloqueo del estrecho de Ormuz, argumentando que Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares, lo que ha intensificado la disputa por el control de esta ruta clave para el comercio energético mundial.

    Guardia Revolucionaria asegura “control total” del estrecho de Ormuz tras anuncio de bloqueo de EE.UU. Sha Dati
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