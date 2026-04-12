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    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales

    El mandatario estadounidense anunció el cierre perimetral del enclave estratégico tras el fracaso de negociaciones con Irán, acusando “extorsión mundial” y amenazando con el uso de la fuerza.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que instruyó a la Armada de su país iniciar un cierre perimetral del estrecho de Ormuz, actualmente bajo control de Irán, y advirtió que interceptará en aguas internacionales a cualquier embarcación que haya pagado tasas a Teherán para transitar por la zona.

    “Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, señaló el mandatario en un mensaje difundido en la red social Truth Social, en su primera reacción tras el fracaso de las negociaciones sostenidas con Irán en Islamabad.

    En esa línea, Trump denunció una “extorsión mundial” por parte de las autoridades iraníes mediante el control del enclave estratégico y sostuvo que buques de guerra estadounidenses “buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán”.

    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales Europa Press / Europa Press

    Asimismo, el mandatario afirmó que la Armada iniciará labores de desminado en esta ruta clave para el comercio marítimo global y lanzó una advertencia directa: “Cualquier iraní que nos dispare a nosotros o a buques pacíficos será volado en pedazos”.

    En una extensa publicación, Trump aseguró que Irán incumplió su promesa de mantener abierto el paso marítimo, generando “ansiedad, desplazamiento y dolor” a nivel global, y reiteró su rechazo a las aspiraciones nucleares del país.

    “Solo hay una cosa que importa: Irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares (...) Irán nunca tendrá un arma nuclear”, afirmó.

    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales

    El presidente estadounidense agregó que ordenó a la Armada “bloquear cualquier barco” que intente ingresar o salir del estrecho y “interceptar toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”, insistiendo en que “nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”.

    Finalmente, Trump indicó que el bloqueo comenzará en breve y que otros países podrían sumarse a la operación, subrayando que Irán “no será autorizado a beneficiarse de este acto ilegal”, en medio de crecientes tensiones en la región.

    Más sobre:Estrecho de OrmuzDonald TrumpEstados UnidosIránGuerraConflicto InternacionalMedio Oriente

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