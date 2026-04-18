EE.UU. autoriza la entrega y venta de petróleo ruso cargado en buques hasta mediados de mayo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió este viernes una licencia vinculada a Rusia, que autoriza la entrega y comercialización de petróleo crudo y productos refinados procedentes de la Federación Rusa, siempre que hayan sido cargados en buques a partir del 17 de abril de 2026.

Se trata de la Licencia General 134B, que introduce nuevas excepciones en el régimen de sanciones relacionado con el Kremlin.

Según el documento, quedan autorizadas “todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque (...) en o antes de las 00.01 horas del este, del 17 de abril de 2026”, siempre que se ejecuten antes de las 00.01 horas del 16 de mayo de 2026.

La autorización incluye además operaciones logísticas y técnicas asociadas al transporte marítimo de estos cargamentos, como el atraque seguro de buques, la protección de la tripulación o intervenciones de emergencia.

En ese sentido, la licencia contempla expresamente actividades “habituales y necesarias”, como la gestión de naves, el suministro de combustible, el pilotaje, el registro o los servicios de seguros, entre otros.

El alcance de la medida abarca también petróleo y derivados producidos por entidades sujetas a distintos regímenes sancionadores estadounidenses relacionados con Rusia y Ucrania.

No obstante, la OFAC precisa una serie de exclusiones. En concreto, la licencia no ampara operaciones que involucren a personas o entidades vinculadas a Irán, Corea del Norte, Cuba o determinadas regiones de Ucrania bajo sanciones.

Tampoco aquellas transacciones prohibidas por otras normativas federales vigentes, incluidas las restricciones específicas sobre bienes y servicios de origen iraní.

Asimismo, el documento establece que, a partir del 17 de abril de 2026, la nueva Licencia General 134B sustituye completamente a la versión anterior, la 134A, que había sido emitida el 19 de marzo de 2026 y había expirado el 11 de abril del mismo año.