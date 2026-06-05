Xi Jinping viajará a Corea del Norte la próxima semana en su primera visita desde 2019
La visita de Estado del líder chino a Pyongyang se concretará entre el lunes y el martes próximo, casi siete años después de su última visita a territorio norcoreano.
El líder chino Xi Jinping viajará a Corea del Norte la próxima semana, según informaron oficialmente ambos países este viernes, en la que será su primera visita en casi siete años.
El anuncio se produjo un día después de que Pyongyang presentara una nueva planta para producir los ingredientes de las bombas nucleares, como consignó la agencia AP.
Los expertos afirman que la revelación de la existencia de la planta implica que el líder norcoreano Kim Jong-un está ansioso por consolidar la posición de su nación como potencia nuclear antes de la llegada de su par de China.
La visita de Estado de Xi a territorio norcoreano se concretará entre el lunes y el martes próximo, según informaron brevemente los medios estatales de ambos países. Su última visita tuvo lugar en junio de 2019.
El viaje tendrá lugar apenas unas semanas después de que el mandatario chino recibiera por separado al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario ruso Vladimir Putin en Beijing.
Xi y Kim se reunieron en septiembre pasado, cuando este último se encontraba en Beijing para asistir a un desfile militar junto con otros gobernantes extranjeros, y se comprometieron a brindarse apoyo mutuo y a intensificar su cooperación.
Se espera que el líder chino aproveche la cumbre de dos días con su homólogo norcoreano para proyectar un frente unido contra Occidente. Sin embargo, los analistas señalan que China probablemente también esté interesada en afianzar su influencia sobre un vecino que se ha inclinado hacia Rusia, de acuerdo a The New York Times.
Kim, por su parte, desea dejar de ser tratado como un socio menor de China y probablemente utilizará su nueva cercanía con Moscú -afianzada con el envío de tropas y armamento convencional para apoyar su guerra contra Ucrania- para presionar a Xi y así obtener mayores concesiones económicas.
Lo Último
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.